Ce dirigeant du Barça qui a poussé Dembélé dehors

L’attaquant français quitte le FC Barcelone pour le PSG en raison notamment d’une mauvaise conduite d’un dirigeant à son égard.

Sauf retournement de situation, Ousmane Dembélé va quitter prochainement le FC Barcelone pour s’engager en faveur du PSG. Un transfert que l’international français n’avait pas forcément prévu. Il se voyait plutôt enchainer une septième saison avec la formation espagnole. Mais, des péripéties l’ont amené à écourter son séjour en terre catalane.

Dembélé remonté contre Deco

Le champion du monde 2018 a été séduit par le projet parisien et par la perspective de pouvoir retrouver son pays et évoluer avec plusieurs de ses coéquipiers en sélection. Mais, ce n’est pas la seule raison pour laquelle il s’est résolu à changer d’air cet été. Son futur départ est aussi consécutif à une frustration de sa part, due à l’attitude d’un dirigeant blaugrana.

Selon une information divulguée par Le Parisien ce lundi, l’ancien rennais est contrarié par le comportement de Deco, le nouveau directeur sportif adjoint du club. Depuis son retour au club, ce dernier n’a pas jugé bon de discuter avec l’ailier français. Il n’y a eu aucun contact digne de ce nom. Dembélé suspecte le Portugais de vouloir forcer son départ afin d’installer Raphinha à sa place. Deco étant aussi le représentant de l’international brésilien.

Le Français redoute l’échec du transfert

Ne se sentant plus autant désiré du côté du Nou Camp, Dembélé a donc demandé à changer d’air. Et il l’a même fait avant le Classico de samedi dernier face au Real Madrid (3-0) durant lequel il a marqué un but. Son entraineur Xavi l’a finalement convaincu de prendre part à la rencontre, malgré le risque de se blesser.

Dembélé, à qui le PSG a déjà préparé un contrat de cinq ans, craint désormais que le FC Barcelone fasse tout pour faire capoter le deal. C’est ce lundi à minuit que sa clause libératoire passera de 50 à 100M€. Et s’il n’y a pas accord entre les deux clubs avant cette échéance, il n’y a aucune garantie que le club français accepte de doubler la somme pour enrôler le brillant ailier.