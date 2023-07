Le Barça ne compte pas se laisser faire pour Ousmane Dembélé

En cas de départ d’Ousmane Dembélé au PSG, le FC Barcelone pourrait bien déclarer la guerre au club français.

Le dossier Ousmane Dembélé risque de remettre un coup aux relations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Ce lundi correspond à la dernière chance du club français de faire sauter la clause libératoire de 50 millions d’euros de l’international tricolore, et forcément, cela inquiète le Barça et la presse espagnole.

Le Barça sans espoir

Ce lundi, on craint un départ de Dembélé vers le club francilien. Mais si ce transfert venait à se réaliser, le club catalan aurait déjà préparé sa riposte. Les dirigeants comptent tout simplement se plaindre auprès de l’UEFA, comme l’indique Mundo Deportivo. Le champion d’Espagne demanderait à ce que les comptes du PSG ainsi que ses dépenses soient analysées afin de savoir s’il respecte le fair-play financier. Ce dernier recours reflète bien le désespoir ans lequel se trouve le Barça dans ce dossier. Il ne semble plus être qu’une question d’heures avant que l’ancien Rennais ne retrouve la Ligue 1 sous le maillot parisien.