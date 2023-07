Résumé vidéo : Le Barça humilie le Real Madrid

Le Barça a humilié le Real Madrid en amical. Retrouvez le résumé vidéo du match.

Barcelone et le Real Madrid se sont de nouveau affrontés aux États-Unis dans le cadre de leur programme de pré-saison, et c'est le premier qui s'est imposé de manière plutôt éclatante.

Oriol Romeu est passé à deux doigts de marquer pour ses débuts dans le Clasico, mais Ilkay Gundogan, qui participait lui aussi pour la première fois à ce match, a eu un impact important sur le premier but. Son coup franc a été transmis à Pedri, qui a servi Ousmane Dembele pour l'ouverture du score.

Vinicius Junior manquait un penalty peu de temps après, et le Real Madrid touchait également deux fois les montants en l'espace de quelques minutes, à sa grande frustration. Les Madrilènes ont payé leur manque de précision, car Barcelone a tué le match en fin de seconde période.

Le jeune Fermin Lopez a marqué son premier but en tant que joueur du FC Barcelone, et ce de manière impressionnante, en tirant dans la lucarne depuis les 25 mètres. Il a également joué un rôle important dans le troisième but, en servant Ferran Torres qui a trompé Thibaut Courtois.

Il s'agit d'un résultat très satisfaisant pour Barcelone, qui affrontera l'AC Milan lors du dernier match de sa tournée de pré-saison. Carlo Ancelotti et le Real Madrid espèrent faire mieux face à la Juventus.