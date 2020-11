Cavani s'excuse pour son message sur les réseaux sociaux

L'attaquant de MU a écrit puis supprimé une réponse sur sa page Instagram qui peut être considérée comme offensive dans certains contextes.

Edinson Cavani s'est excusé pour une publication sur les réseaux sociaux contenant un terme espagnol et qui peut être interprété comme offensant alors que la fédération anglaise s'est penchée sur la story sur Instagram de l'attaquant de Manchester United.

L'Uruguayen a publié la réponse sur sa page Instagram dimanche soir après avoir mené l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer vers la victoire contre à St Mary's, marquant deux fois en seconde période. L'attaquant de 33 ans répondait au message de félicitations d'un ami, mais a supprimé ces quelques mots après avoir été informé de la façon dont le libellé pouvait être interprété au Royaume-Uni.

Il a partagé certains des messages positifs qu'il a reçus des fans à la suite de la victoire et a répondu à des compliments avec le message "Gracias n ******". Il parait évident que l'attaquant pensait qu'il agissait de manière amicale avec un ami et lorsqu'il a été porté à son attention sur la façon dont cela pouvait être interprété, il a réagi rapidement en supprimant le poste. Il semblerait que United est au courant de la publication mais n'a pas encore été contacté par la FA à ce sujet.

Dans un communiqué, Cavani s'est excusé pour toute offense causée. Il a déclaré ce lundi : "Le message que j'ai posté après le match de dimanche se voulait un salut affectueux à un ami, le remerciant pour ses félicitations après le match. La dernière chose que je voulais faire était d'offenser qui que ce soit. Je suis complètement opposé au racisme et j'ai supprimé le message dès qu'il a été expliqué qu'il pouvait être interprété différemment. Je tiens à m'en excuser sincèrement."

a aussi rebondi sur cette affaire : "Il est clair pour nous qu'il n'y avait absolument aucune intention malveillante derrière le message d'Edinson et il l'a supprimé dès qu'il a été informé qu'il pouvait être mal interprété. Edinson a présenté des excuses pour tout délit involontaire causé. Manchester United et tous nos joueurs sont pleinement engagés dans la lutte contre le racisme."

Le milieu de terrain de Bernardo Silva a été condamné à une suspension d'un match et à une amende en 2019 après un message sur les réseaux sociaux faisant référence à la course de Benjamin Mendy et la FA a jugé qu'il s'agissait d'une `` violation aggravée '' de ses règles sur la publication sur les réseaux sociaux.

Plus récemment, le meneur de jeu de , Dele Alli, a été sanctionné d'une sanction similaire - une interdiction d'un match, une amende et une obligation de suivre un cours d'éducation - pour une blague publiée en ligne concernant le coronavirus.

L'instance dirigeante a introduit de nouvelles règles et des directives de sanction pour la discrimination par les acteurs et les spectateurs au début de cette saison et la suspension minimale, pour les personnes accusées et reconnues coupables d'avoir enfreint les règles sur les médias sociaux, est de trois matches.

La FA et United n'ont pas encore officiellement commenté la question.

Cavani a rejoint l'équipe d'Old Trafford dans le cadre d'un transfert gratuit en octobre et a marqué trois buts en cinq matches en tant que remplaçant en .