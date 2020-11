Keane critique Cavani malgré son doublé

Edinson Cavani a peut-être été le héros de Manchester United contre Southampton dimanche, mais Roy Keane a trouvé à redire sur El Matador en raison du temps fou qu'a pris l'attaquant pour entrer en jeu en seconde période.

L'attaquant de 33 ans a été appelé à remplacer Mason Greenwood à la mi-temps, les Red Devils étaient alors menés 0-2. Il a ensuite orchestré un come-back formidable pour les visiteurs, offrant d'abord une passe décisive à Bruno Fernandes avant de s'illustrer lui-même à la finition en inscrivant un doublé.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a salué l'international uruguayen pour son "grand impact" sur le match, tandis que son coéquipier Harry Maguire dit qu'il est le meilleur attaquant qu'il ait affronté à l'entraînement - mais alors que les éloges affluent pour Cavani, l'ancien milieu de terrain de l'équipe, Roy Keane, a surtout retenu les difficultés qu'il a eues pour pénétrer le terrain à temps. Bien que Solskjaer ait effectué le remplacement pendant la pause, l'ancienne star du n'est apparue sur la pelouse qu'une minute après la reprise du match car il a dû changer de chaussures.

"Il a mis du temps à entrer sur le terrain, avec ses chaussures", a souligné Keane sur Sky Sports. "Encore heureux qu'il ait marqué, parce que je suis ahuri par le fait qu'il n'ait pas été prêt pour entrer sur le terrain. Mais, de toute évidence, il n'avait pas besoin des chaussures à la fin, il a marqué avec deux têtes. Il a eu une grande contribution quand il est venu, avec cette qualité, cette faim et ce désir."

