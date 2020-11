Cavani risque trois matches de suspension pour un message raciste sur Instagram

L'international uruguayen a depuis supprimé le poste mais pourrait être sanctionné par les autorités.

Edinson Cavani pourrait faire l'objet d'une enquête de la Fédération Anglaise de football après avoir prétendument utilisé un terme raciste dans une publication sur les réseaux sociaux. L'attaquant de est sorti du banc et s'est montré plus que décisif lors de la précieuse victoire de Manchester United 3-2 contre dimanche.

Les Red Devils étaient menés 2-0 lorsque l'international uruguayen est sorti du banc en début de seconde période et a délivré une passe décisive à Bruno Fernandes avant de marquer deux buts, dont un dans les arrêts de jeu. Le joueur de 33 ans a partagé certains des messages positifs qu'il a reçu des fans à la suite de la victoire et a répondu à un message avec le message "Gracias n ******". Cavani a depuis supprimé le message.

Le terme utilisé par Cavani est le même que son compatriote uruguayen, Luis Suarez aurait utilisé lors de son altercation avec Patrice Evra en octobre 2011, ce qui a conduit l'ancienne star de à être condamnée à une amende de 40000 £ et à être suspendu pendant huit matches. La FA et Manchester United n'ont pas encore commenté cet évènement. Cavani a rejoint l'équipe d'Old Trafford gratuitement en octobre et a marqué trois buts en cinq matches de .

L'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a fait l'éloge de l'attaquant uruguayen après l'impact qu'il a eu lors du match de dimanche et a été impressionné par son mouvement sans le ballon. "Il est l'un des meilleurs en raison de son expérience et de ses qualités, ce mouvement", a déclaré Solskjaer. "C'est l'un des meilleurs attaquants que vous puissiez voir. Il peut se décoller de l'épaule, il peut se mettre devant vous, il peut vous battre".

"Il veut être entre les deux poteaux, ce que j'aime. J'aime un avant-centre qui entre là-dedans. Cela peut faire mal parfois mais, quand vous êtes là et que vous obtenez le ballon là-bas, vous avez joué et le la balle a été lancée, c'est un but. Deux buts !", a conclu l'entraîneur norvégien. Le capitaine de United Harry Maguire est allé jusqu'à le saluer comme un exemple pour les autres attaquants : "Il est sans club depuis quelques mois donc il arrive et rattrape son retard".

"C'est un grand professionnel, c'est super de l'avoir ici, il est super dans le vestiaire et je pense que tu as vu aujourd'hui ce qu'il apporte au club", a-t-il déclaré. "Son mouvement lorsque le ballon est loin est à un niveau que peu d'attaquants peuvent atteindre. Il est toujours en mouvement, toujours à travers les gens et c'est pourquoi il a toujours marqué des buts. Donc, s'il y a des attaquants ici qui veulent apprendre et regardez, je suis sûr qu'ils étudient son mouvement et ce qu'il a fait dans sa carrière".