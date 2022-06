Carlos Tévez annoncé comme futur entraineur de Rosario

Carlos Tevez a accepté une offre pour devenir l'entraîneur principal du club argentin Rosario Central. L'accord devrait être annoncé dans les prochaines heures.

L'ancien attaquant argentin, Carlos Tévez, a pris sa retraite le 4 juin après une carrière exceptionnelle dans les plus grandes équipes européennes, dont Manchester United, Manchester City et la Juventus.

L’Apache (38 ans) a quitté Boca Juniors il y a un an et est maintenant prêt à se lancer dans une carrière d’entraineur. "Je vais devenir entraîneur", a déclaré Tevez lors d'une interview récente. "J'ai pris cette décision. J'ai les mêmes papillons dans l'estomac que lorsque je jouais. "Mes équipes vont jouer de la manière dont je ressens le football", a-t-il ajouté.

Rosario Central est à la recherche d'un nouvel entraîneur après que Leandro Somoza a quitté son poste en début de semaine en faisant part d’une divergence d'opinion avec les dirigeants du club.

Rosario attend son nouvel héros

Tevez aurait signé un contrat de trois ans avec le club et pourrait faire ses débuts le 24 juin lorsque Rosario accueillera Gimnasia en championnat.

Le gardien de but de Rosario Central, Gaspar Servio, a déclaré que lui et ses coéquipiers étaient prêts à accueillir Tevez à bras ouverts. "Pour moi, c'est quelque chose de spécial que Carlitos [Tevez] puisse venir ici. S'il vient ici, le groupe le soutiendra jusqu'à la mort. J'espère qu'il viendra. Il a beaucoup d'expérience en tant que joueur et nous sommes tous prédisposés à apprendre et à aider Central", a-t-il déclaré.

Rosario est septième de la première division argentine après trois journées de championnat.

La légende de Boca Juniors a fait 748 apparitions en club, marquant 309 buts. Il a également été sélectionné 82 fois avec l'Argentine.