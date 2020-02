Capello voulait Messi à la Juventus en 2005

Fabio Capello, l'illustre coach italien, fait partie des grands admirateurs de Lionel Messi, le sextuple Ballon d’Or. Et il l’était déjà lorsque ce dernier était au tout début de sa carrière professionnelle. Quand il entrainait la , il avait même essayé de le recruter.

Lors d’une conférence en , « Don Fabio » a raconté comment il a tenté de se faire prêter le génie argentin, avant que ce dernier n’explose aux yeux du monde. « Lors des 20 premières minutes d’un match entre le Barça et la Juve en 2005, je suis allé vers Frank Rijkaard, qui était mon ancien joueur, pour lui demander s’il n’y avait pas moyen de récupérer Messi pour un an », a-t-il confié.

Fabio Capello saw 20 minutes of an 18-year-old Lionel Messi and immediately asked if Juventus could sign him on loan! 🐐 pic.twitter.com/LU4WxOB6SA