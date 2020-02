Scaloni pas inquiet par la situation de Messi au Barça

Le sélectionneur de l'Argentine a assuré qu'il n'était pas du tout préoccupé par les spéculations qui tournent autour de l'avenir de Lionel Messi.

Le sélectionneur de l' , Lionel Scaloni, pense que la star barcelonaise, Lionel Messi, est toujours à l'aise dans la capitale catalane.

Messi et son avenir ont fait objet de multiples débats depuis qu'il s'est disputé publiquement avec le directeur du football du Barça, Eric Abidal. Après que le Français ait suggéré que certains joueurs ne travaillaient pas assez dur avant le limogeage d'Ernesto Valverde en janvier, Messi a riposté via les réseaux sociaux et cela a soulevé des doutes sur son avenir au Camp Nou.

Scaloni, cependant, n'est pas très inquiet pour son joueur vedette, dont le contrat du côté du Camp Nou prend fin à la fin de la saison 2020-21. "Moi, je le sens bien", a-t-il déclaré aux journalistes. "L'autre jour, contre le Real Betis, il a été le meilleur joueur sur le terrain sans marquer. Il a délivré la passe décisive et a participé à toutes les occasions. Il va bien, il est à l'aise, il devra décider de son avenir mais je pense qu'il est dans une situation confortable. Je ne suis pas du tout inquiet. Il est à l'aise en sélection nationale et à Barcelone. Alors ce qui va arriver viendra, je reste en dehors de ça."

L'Argentine a terminé troisième de la Copa America 2019, mais l'équipe de Scaloni a une autre chance d'être couronnée championne d'Amérique du Sud en tant que co-organisatrice du tournoi de cette année aux côtés de la .

Messi est toujours à la recherche de son premier titre majeur avec l'Argentine, qui a terminé deuxième de la 2014 avant de s'incliner en finale de la Copa America en 2015 et 2016. "Je pense que l'important est d'essayer [de gagner la Copa America], qu'il sache que nous allons tenter d'aller au bout", a ajouté Scaloni. "Il [Messi] n'est pas le seul à vouloir gagner quelque chose avec l'équipe nationale, nous voulons tous gagner, l'entraîneur, ses coéquipiers. Et on va donc essayer dans l'espoir d'y parvenir".