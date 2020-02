Et si Messi rejoignait Cristiano Ronaldo à la Juve ?

La Gazzetta a nommé cinq clubs qui pourraient faire une offre à Messi s'il décide de quitter le Barça.

, , , et . Voici les 5 clubs qui pourraient accueillir Leo Messi selon la Gazzetta Dello Sport, si le prodige argentin se décidait à quitter Barcelone.

Bien que ces clubs n'auraient pas à payer de frais de transfert, le salaire de Messi serait une dépense énorme. En , les médias estiment que Messi pourrait exiger un salaire compris entre 50 et 85 millions d'euros.

Dans la liste des candidats, le Daily Mail place Manchester City parmi les favoris pour devenir le deuxième club de la carrière professionnelle de Messi.

Les négociations pour renouveler le bail de Messi à Barcelone n'ont toujours pas commencé et la récente confrontation avec Abidal a mis les cinq clubs susmentionnés en alerte.

En septembre de l'année dernière, Messi avait confié dans une interview à SPORT qu'il avait une clause de libération, mais qu'il n'était pas pressé de négocier de nouvelles conditions avec le Barça, avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2021. "La clause et l'argent ne sont le plus important. À l'heure actuelle, il n'y a pas de négociations de prolongation en cours, car ce côté de ma carrière est géré par mon père et pour l'instant, ce n'est pas une question dont nous avons discuté ".