CAN 2023 : Les équipes déjà qualifiées et le classement des meilleurs troisièmes

Avec le début de la dernière journée de la phase des poules, les meilleurs troisièmes du groupe commencent à se dégager.

La CAN 2023 entre dans sa phase la plus intéressante, celles où les premières nations se font éliminer et d’autres assurent leur place en phase à élimination directe de la compétition. La première soirée de la 3e levée a d’ailleurs été riche en rebondissement, avec notamment le naufrage de la Cote d’Ivoire.

Dix 8es de finalistes déjà connus

L’Egypte a aussi composté son ticket en assurant le nul contre le Cap Vert (2-2), tandis que le Ghana s’est fait sortir pour la deuxième fois d’affilée dès le 1er tour. Par ailleurs, les résultats du jour ont été favorables à plusieurs nations d’autres groupes. La Guinée est sûre de voir les 8es avant son troisième et dernier match de groupe. Il en est de même pour le Maroc de Walid Regragui, ainsi que l’Angola et le Burkina Faso.

Le Nigeria, la Guinée Equatoriale, le Cap-Vert et le Sénégal sont aussi assurés de disputer les 8es de finale de la compétition.

Les 2 premiers de chaque poule verront les huitièmes de finale. Et c’est aussi le cas des quatre meilleurs troisièmes. Pour connaitre, ces nations qui passeront par la petite porte il faut cependant attendre la soirée de mercredi. Pour l’instant, il n’existe qu’une seule certitude c’est que le Ghana fera partie des deux pires deuxièmes.

La Cote d’Ivoire n’a pas encore quitté sa CAN

La Cote d’Ivoire, malgré sa déroute du jour, a encore de bonnes chances de s’inviter au prochain tour. Un nul entre le Cameroun et la Gambie, ce mardi, la qualifierait directement.

L’Algérie passerait également en tant que meilleur troisième s’il assure le score de parité face à la Mauritanie. Les Verts de Belmadi feraient cependant mieux de ne pas jouer avec le feu car une défaite les éliminerait.

A noter qu’aucune affiche des 8es n’est pour l’instant connue. Cela étant, il y a une rencontre qui a 68% de chances de se tenir c’est le duel Egypte – RD Congo.