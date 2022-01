CAN 2022 : Mario Lemina dénonce les mensonges gabonais

Le Gabon vit décidément une CAN 2022 très agitée. Après l'épisode de la boîte de nuit avant la compétition, la sélection a été décimée par la Covid-19. Pis, sa star, Pierre-Emerick Aubameyang, souffre de lésions cardiaques liées à son infection à la Covid-19.

Ce lundi, Aubameyang et Lemina (lui aussi positif à la Covid-19) ont d'ailleurs été remis à la disposition de leur club respectif (Arsenal pour le premier et l'OGC Nice pour le second).

Mario Lemina a-t-il pris sa retraite internationale ?

Une décision qui n'a guère enchanté Mario Lemina qui a annoncé sa retraite internationale et en a profité pour manifester sa colère dans une story publiée sur son compte Instagram : « En voulant trop régler les problèmes autour de cette sélection, c'est toi qui t'expose. Car toute cette méchanceté est rôdée depuis des années. Il n'y a plus rien à faire. Je mets un point final à tout ça. Merci pour tout mais quand ça touche à ma famille avec de tels mensonges venant de gabonais comme moi, j'ai honte. Je me retire définitivement de la sélection. »

Mais quelques minutes plus tard, le joueur a supprimé sa story. A-t-il changé d'avis pour la suite de sa carrière internationale ?

Le joueur de l'OGC Nice a cependant laissé un message mois virulent, toujours en story sur Instagram : « Je ne vais même pas alimenter des mensonges qui cherchent à me nuire. Je n'en ai rien à faire. J'ai mal pour ma sélection qui n'est entourée que de menteurs en quête de buzz. Bonne chance à vous pour la fin de la compète et pour les sélections à venir. Loin des yeux mais près du cœur. »

Champion du monde M20 avec la France

Né le 1er septembre 1993 à Libreville au Gabon, Mario Lemina a d'abord représenté la France dans les équipes de jeunes, remportant la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2013 avec les Pogba, Varane, Thauvin et Areola.

L'article continue ci-dessous

Après avoir refusé de jouer pour le Gabon à la CAN 2015, il est a finalement accepter de porter le maillot des Panthères à la fin de l'année 2015. Il a fait ses débuts officiels le 9 octobre 2015 contre la Tunisie, inscrivant un but lors de sa première cape.

La CAN 2022 était sa deuxième participation à l'épreuve après celle de l'édition 2017. Il compte une vingtaine de sélections avec le Gabon.