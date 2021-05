"Camavinga sera le feuilleton de l'été" assure le Stade Rennais

Lors d'une conférence de presse, ce lundi, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais s'est livré sur l'avenir d'Eduardo Camavinga.

A un an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Ce lundi, à l'occasion d'une conférence de presse, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, a réaffirmé la volonté du club breton de vouloir conserver sa pépite : « Nous devons trouver la meilleure solution pour lui et pour le Stade Rennais. Jouer l'Europe, maintenant que c'est acté, ça peut changer beaucoup de choses. S'il peut faire une saison de plus, on ne s'en privera pas. »

Rennes discute avec l'agent de Camavinga

Le président du Stade Rennais a également confié qu'il avait des contacts réguliers avec Jonathan Barnett, l'agent de Camavinga qui gère également les intérêts de Gareth Bale : « On a des appels récurrents, tous les quinze jours à peu près. Maintenant on va vraiment s'asseoir avec eux et on va voir ce qu'on peut faire. »

Cependant Nicolas Holveck ne veut pas s'enflammer et donner de faux espoirs aux supporters rennais : « On n'a reçu aucune offre pour aucun joueur. C'est un joueur international, qui a déjà marqué avec la France. Il est suivi par l'Europe entière. Ce sera sûrement l'un des feuilletons de l'été. S'il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ », a-t-il déclaré.

Eduardo Camavinga est en effet courtisé par les plus grands clubs européens et ce, même si sa saison 2020-2021 a été mitigée. Elle avait pourtant commencé idéalement puisqu'il avait récupéré le numéro de 10 de Rafik Guitane avant de faire ses grands débuts en équipe de France au mois de septembre. Un mois plus tard Camavinga marquait même son premier but international contre l'Ukraine.

Une saison moyenne et pas d'Euro avec les A

Mais par la suite, le joueur a connu les premiers revers de sa carrière. En Ligue des champions, Rennes, a été balayé au premier tour et il a manqué deux matches de son équipe dans cette compétition en raison d'une blessure. Au mois de mars, alors que Rennes n'avait gagné qu'un seul match depuis le début de l'année, il a vu Julien Stéphan, l'entraîneur qui l'avait lancé en Ligue 1, démissionner et être remplacé par Bruno Genesio. Et en fin de championnat, Camavinga a connu la première suspension de sa carrière pour une accumulation de cartons jaunes.

Enfin, il n'a pas été retenu par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, dans la liste des 26 joueurs convoqués pour l'Euro 2021.

« On ne va pas se mentir, j'ai quand même fait une saison moyenne. Il y a eu beaucoup de bas, je n'ai pas tout le temps fait ce qu'il fallait », a même reconnu Camavinga lors d'une interview accordée à Téléfoot et diffusée sur TF1 le dimanche 9 mai.