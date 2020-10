France-Ukraine : Eduardo Camavinga devient le deuxième plus jeune buteur des Bleus

Auteur de son premier but en équipe de France, Eduardo Camaviga devient le deuxième plus jeune buteur des Bleus.

Eduardo Camavinga se souviendra pendant longtemps de sa première titularisation en équipe de France . On jouait la neuvième minute quand Lucas Digne déborda sur le côté gauche et centra pour Olivier Giroud au second poteau. L'attaquant des Bleus plaça une tête qui fut repoussée par le gardien ukrainien. A l'affut dans la surface, Eduardo Camavinga effectua un magnifique retourné acroabtique qui termina sa course au fond des filets.

Avec ce but, Eduardo Camavinga (17 ans et 332 jours) devient le deuxième plus jeune buteur de l'histoire avec l'Équipe de derrière Maurice Gastiger qui était âgé de 17 ans et 156 jours lorsqu'il marqua contre la le 8 mars 1914.

Le 8 septembre dernier, face à la , lors de sa première sélection, Camavinga était devenu le troisième plus jeune joueur de l'équipe de France .