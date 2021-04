Ligue 1 – Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga suspendus pour Rennes-PSG

L'attaquant du PSG sera privé de Rennes-PSG pour accumulation de cartons jaunes tout comme Camavinga.

Il aurait été intéressant de voir Kylian Mbappé face à Eduardo Camavinga le 9 mai prochain à l'occasion de Rennes-PSG, match comptant pour la 36e journée de Ligue 1.

Mais il n'en sera rien car les deux internationaux français seront suspendus pour accumulation de cartons jaunes : ils ont en effet reçu trois « biscottes » en moins de dix journées. Mbappé avait déjà été suspendu lors du match contre Bordeaux (le 3 mars dernier) pour le même motif tandis que ce sera la première suspension de la saison pour le Rennais.

En revanche, Kylian Mbappé sera bel et bien présent ce samedi 1er mai pour affronter le RC Lens puisque la LFP a annoncé que sa suspension ne sera effective qu'à partir du mardi 4 mai.

L'absence de Kylian Mbappé est un coup dur pour le PSG qui est lancé dans le sprint final de la Ligue 1. Un sprint très serré puisque Lille, le leader, totalise 73 points, soit une unité de plus que le PSG, son dauphin. Et juste derrière eux, on trouve l'AS Monaco, en pleine bourre, avec 71 points.