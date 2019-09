Camavinga désigné meilleur joueur du mois en Ligue 1

Eduardo Camavinga, la jeune pépite du Stade Rennais, a été nommé meilleur joueur du mois d'aout en Ligue 1.

Eduardo Camavinga, le jeune prodige du , vient d'obtenir sa première distinction individuelle dans l'élite du football français. Ce lundi, il a été désigné meilleur joueur du mois d'août de ce championnat.

Camavinga obtient ce prix en devançant Zinedine Ferhat (Nîmes) et Baptiste Reynet ( FC). Ce sont les internautes qui l'ont choisi en votant sur le site internet et les réseaux sociaux de l'UNFP. A 16 ans, il est le plus jeune lauréat de cette distinction.

Camavinga, dont les débuts en remontent à la fin de la saison dernière (face à Angers, le 6 avril), s'est surtout fait remarquer lors de la victoire rennaise contre le PSG (2-1, 2e journée). Titulaire dans l'entrejeu ce soir-là, il avait illuminé le match par sa classe et s'est même offert une passe décisive pour le but de la victoire des Rouge et Noir.

Le dernier joueur du Stade Rennais à avoir obtenu cette récompense c'est Ousmane Dembélé en mars 2016. Espérons pour Camavinga qu'il connaitra la même progression que l'international tricolore et finira comme ce dernier dans un prestigieux club européen.