"C'était facile de ressortir les ballons" Abdelhamid dézingue la MNM

Après la rencontre entre le PSG et Reims (1-1), Yunis Abdelhamid a confié qu'il était facile de ressortir les ballons tant la MNM ne défend pas.

Décidément dans le dur en ce début d'année 2023, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec sur sa pelouse par le Stade de Reims (1-1), qui a égalisé à la 95ème minute par l'intermédiaire de Folarin Balogun. Avec seulement 7 points pris sur les cinq derniers matches, le club de la capitale peine à rassurer alors que de grosses échéances, dont le huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, arrivent au mois de février.

Abdelhamid pointe la MNM qui ne défend pas

Une prestation pas vraiment rassurante, et surtout un constat dressé par le capitaine adverse qui a de quoi inquiéter encore plus. En zone mixte après la rencontre, Yunis Abdelhamid a en effet expliqué que les Champenois n'ont pas vraiment eu de difficulté à ressortir les ballons durant la rencontre. "Dans les ressorties de balle, c'était facile parce que les trois de devants (Messi, Neymar, Mbappé) ne défendent pas. On savait qu'à partir du moment où l'on passait ce premier rideau là... Parce qu'ils font toujours l'effort de presser un petit peu, ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe, c'est sur ça qu'on a travaillé, on a voulu l'exploiter et c'est ce qu'on a bien su faire, c'est pour cela que l'on s'est créé autant d'occasions", a déclaré le capitaine rémois.

Avec 17 tirs (contre 12), les hommes de Will Still ont mis les joueurs de la capitale en danger à de nombreuses reprises au cours de cette rencontre, pas franchement rassurant pour le PSG. D'un point de vue comptable, les hommes de Christophe Galtier avaient l'occasion de se donner un peu d'air en profitant des matches nuls de Lens (à Troyes, 1-1) et de Marseille (contre Monaco, 1-1). Avec trois points d'avance sur les Sang et Or et cinq sur les Phocéens, les Parisiens n'ont que très peu de marge en tête du championnat, d'autant qu'ils doivent affronter l'OM (deux fois) et Monaco en plus du Bayern en février. Les prochaines semaines risquent d'être décisives.