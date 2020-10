Bundesliga : Leipzig s'incline et offre le fauteuil de leader au Bayern

Le RB Leipzig n'est plus leader de la Bundesliga après sa défaite face à Mönchengladbach.

Avec les victoires du Bayern (2-1 à Cologne) et du (2-0 à Bielefeld), le se savait sous pression pour conserver son fauteuil de leader.

Mais les hommes de Julian Nagelsmann ont craqué. En effet, avant de recevoir mercredi soir le PSG en , ils se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du (but de Hannes Wolf à la 60e) et voient ainsi le Bayern et le Borussia les dépasser au classement.

L'article continue ci-dessous

Le totalise 15 points et devance le Borussia Dortmund à la différence de buts (+15 contre +11). Quant au RB Leipzig, il pointe désormais à deux longueurs des deux géants du foot allemand.

Plus d'équipes

Hasard du destin, la prochaine journée de nous offrira un choc entre les deux premiers puisque le Borussia Dortmund recevra le Bayern Munich (samedi 7 novembre, coup d'envoi à 18h30).