Bundesliga : Harry Kane se signale d’entrée avec le Bayern Munich

Harry Kane a démarré en fanfare la Bundesliga vendredi avec le Bayern Munich.Les bavarois se sont imposés (4-0) contre le Werder de Brême.

En grande difficulté samedi dernier pour sa première avec le Bayern Munich, Harry Kane a assisté impuissant à la débâcle (3-0) de son club face au RB Leipzig en finale de la Super Coupe d’Allemagne. Vendredi, le buteur anglais et son nouveau club lancent la saison de Bundesliga avec la réception du Werder Brême à l’Allianz arena. Pour l’occasion, Thomas Tuchel a aligné Kane à la pointe du carré offensif du jour dont les autres sont Jamal Musiala, Kingsley Coman et Leroy Sané. Très en verve en début de partie, Kane va mettre sur orbite Leroy Sané qui ouvre le score dès la 4éme minute (1-0). Le capitaine des Three Lions va consolider l’avantage de son club en inscrivant le second but à la 74éme minute grâce à une frappe sèche (2-0). Bien inspiré, Sané s’est offert un doublé en fin de match (90e), avant que Mathys Tel n’enfonce le clou (4-0) à la 94éme minute.

Kane heureux pour ses débuts en Bundeslig a

Recrue la plus chère de l’histoire du Bayern Munich avec un montant de 100 millions d’euros, Harry Kane a pour grand objectif de porter le club bavarois sous ses épaules et de remporter par ricochet un titre dans sa carrière. A l’issue de cette première victoire engrangée à l’occasion de la Bundesliga contre le Werder Brême, Kane a exprimé toute sa satisfaction au micro de DaZN.

« C’était une belle soirée. Nous avons très bien commencé avec un but inscrit dans les toutes premières minutes. J’étais un peu nerveux et enthousiaste de jouer ce match évidemment. Bien sûr, j’avais comme des papillons dans le ventre mais comme toujours, quand j’entre sur un terrain, l’instinct prend le dessus » a avoué Kane.

