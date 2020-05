Bundesliga - Cesc Fabregas : "L'impression de regarder une séance d'entraînement"

Le milieu de terrain de l'AS Monaco s'est exprimé sur la reprise de la Bundesliga, samedi, dans des conditions très particulières...

Au bout de deux mois d’arrêt, le championnat allemand a repris ses droits ce samedi. Parmi les rencontres au programme il y avait notamment le derby de la Ruhr entre le et . Le contexte était compliqué, mais cela n’a pas empêché l’équipe locale de proposer un très beau spectacle. Déchainés, les vice-champions d’Allemagne l’ont emporté sur un score sans appel de 4-0. Une reprise réussie pour les hommes de Lucien Favre, mais surtout très suivie.

"J'ai l'impression de regarder une séance d'entraînement"

Parmi les millions de téléspectateurs, figurait un certain Cesc Fabregas, milieu de terrain de l'AS . Si l'Espagnol a pris du plaisir à regarder de nouveau un match de football, force est de constater que l'expérience a été vécue de manière plutôt spéciale, comme il l'a confié sur le réseau social Twitter.

"J'ai l'impression de regarder une séance d'entraînement. On peut entendre les joueurs et les coachs crier. Maintenant on va apprécier encore plus la puissance des supporters. Par contre, les capitaines se trouvent à 3 mètres pour le toss, mais se disputent ensuite le ballon face à face... Je suis content que le foot soit de retour, mais on va tous avoir besoin de beaucoup de temps pour s'habituer à ce nouveau football", a estimé l'ancien joueur du . Un avis largement partagé.