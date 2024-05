Bruno Fernandes vers un départ ?

Bruno Fernandes a admis qu'il ne pensait pas à un éventuel départ de Manchester United, alors que des rapports font état d'un départ cet été.

Le joueur de 29 ans a reçu le brassard de capitaine de Man Utd par Erik ten Hag l'été dernier, mais il n'a pas été inclus dans la liste des joueurs "intouchables" en vue de la prochaine fenêtre de transfert. Selon The Telegraph, les Red Devils sont prêts à écouter les offres pour l'ensemble de leur équipe première, à l'exception de Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho et Rasmus Hojlund.

Si Man Utd envisagerait de vendre Fernandes, il faudrait une offre "majeure" pour que le milieu de terrain portugais quitte Old Trafford cet été, selon BBC Sport. Le capitaine de Man Utd a d'ailleurs été interrogé sur un éventuel départ d'une interview avec DAZN Portugal. "Il n'est pas question de penser à autre chose en ce moment", a-t-il répondu.

Rien avant l'Euro

"Il est évident que cela ne dépend pas que de moi, n'est-ce pas ? Un joueur doit toujours vouloir être ici, mais en même temps, vous devez vouloir qu'il reste. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le cas des deux côtés. Je ne pense pas trop à l'avenir, notamment parce que cette saison n'a pas été à la hauteur de mes espérances, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, jusqu'à présent. Nous pouvons encore terminer la saison en gagnant la coupe. Après, il y a l'Euro qui est très important."

L'article continue ci-dessous

"Donc, si vous voulez que je sois très honnête, si je dois penser à ne pas continuer en Premier League, ce ne sera pas avant l'Euro parce que rien ne pourra me détourner de la finale de la FA Cup et de l'Euro, car il n'y a rien de plus important que cela en ce moment".