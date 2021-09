Bruges-PSG : Neymar, Mbappé et Messi alignés ? "Possible" selon Pochettino

L'entraîneur du PSG pourrait aligner ses trois stars en attaque pour les débuts du PSG en Ligue des champions.

Etes-vous l'équipe à battre ? Connaissez-vous l'équipe qui va démarrer demain ?

"L'équipe n'est pas encore confirmée, il y a quelques doutes depuis le dernier match. Oui, par rapport aux joueurs que l'on a, on est dans une position où l'on est l'équipe à battre mais Chelsea qui a bien recruté aussi et est également l'équipe à battre. Mais pour clarifier un peu, nous sommes un club qui a beaucoup recruté mais nous devons mettre en place ce qu'il faut pour devenir une grande équipe. Et faire comme Chelsea pour gagner à la fin."

Cette saison sentez-vous une pression particulière ?

"On sait que l'on sera jugé à la fin de la saison par rapport aux résultats obtenus. Dans un club comme le PSG, il y a de la pression et la Ligue des champions est l'un des objectifs majeurs du club."

Avec tous ces joueurs dans votre effectif est-ce plus difficile de faire une équipe ? Composez-vous votre équipe en fonction des affinités de vestiaires ?

"Je ne pense pas que cela soit la situation la plus difficile. Au contraire, tout entraîneur veut avoir des options et au PSG on a des options. Pour moi, les décisions ne sont que sportives et rien d'autre."

Est-il possible de voir Neymar, Mbappé et Messi jouer ensemble mercredi face à Bruges ?

Peut-être. Oui, c'est possible de les voir.

Comment allez-vous procéder pour choisir votre gardien ?

"Nous allons décider match après match. La réalité est qu'avoir deux gardiens comme eux, ça ne fait qu'élever la concurrence et c'est bénéfique pour le club. Tous les joueurs qui arrivent au PSG savent que cela va être difficile et qu'il y a un niveau très élevé."

Un mot sur Bruges votre adversaire...

"C'est une équipe qui a dominé son championnat au cours des dernières années et qui a une proposition de jeu intéressante avec des joueurs athlétiques et qui peut varier son système en 5-3-2 ou 4-3-3."