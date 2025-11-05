Bruges - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Huit matchs consécutifs que la cage barcelonaise n'est plus inviolée. Le chiffre, qui n'avait plus été atteint depuis l'ère Koeman, est bien plus qu'une simple statistique : il est le symptôme d'une maladie profonde qui ronge le projet d'Hansi Flick. Jadis imperméable, la défense catalane est devenue une source d'inquiétude permanente, concédant en moyenne 1.21 but par match cette saison. La ligne défensive, jugée trop haute, est désormais une cible pour des adversaires qui ont appris à déjouer son pressing collectif moins intense. Cette vulnérabilité structurelle, visible lors de l'effondrement contre le PSG, place le Barça dans une position de fragilité extrême au moment de se déplacer sur l'une des pelouses les plus redoutables d'Europe.

Un Hansi Flick à bout de souffle face à l'hécatombe

Au-delà des maux tactiques, le malaise semble plus profond. Selon des informations venues d'Espagne, Hansi Flick serait "très fatigué" et aurait confié à son staff son désir de quitter le club, frustré par le manque de soutien et de concentration de ses joueurs. Un épisode, impliquant un voyage non autorisé de Lamine Yamal à Milan après le Clásico, aurait accentué les tensions. Cette usure mentale du coach allemand s'ajoute à une cascade de blessures qui handicape l'équipe. L'absence de Pedri, véritable métronome du jeu, prive le Barça de sa maîtrise au milieu, tandis que les forfaits de Gavi, Raphinha, Christensen et Ter Stegen obligent à un bricolage permanent qui nuit à toute forme de stabilité.

Getty Images

Bruges, le prédateur idéal

Le contexte ne pouvait être pire pour affronter une équipe comme le Club Bruges. Invaincus cette saison dans leur forteresse du Jan Breydel, les Belges ont le profil parfait pour exploiter les failles barcelonaises. Portée par une jeunesse décomplexée et une intensité physique redoutable, l'équipe de Nicky Hayen s'appuie sur des flèches comme Christos Tzolis et Carlos Forbs, dont la vitesse et la verticalité sont des poisons pour une défense haute et en manque de repères. Ce match n'est donc pas qu'une simple étape dans la phase de ligue ; c'est un véritable test de survie pour un Barça qui doit prouver qu'il n'est pas en train de s'effondrer, et pour un entraîneur dont la position pourrait devenir fragile si des revers venaient à s'accumuler.

Sur quelle chaine suivre le match Club Bruges - Barcelone ?

Horaire et lieu du match Club Bruges - Barcelone

Ligue des Champions - Ligue des Champions Jan Breydel Stadion

Le match de la Ligue des Champions entre Club Brugge et Barcelone se jouera au Stade Jan Breydel à Bruges, en Belgique.

Il débutera à 21h00, heure française, le mercredi 5 novembre.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Club Brugge

Le Club Bruges devra composer sans plusieurs cadres pour la rencontre de mercredi soir. Bjorn Meijer, Simon Mignolet, Ludovit Reis et Raphael Onyedika sont tous indisponibles en raison de blessures. En l’absence de son gardien titulaire, c’est le portier remplaçant Nordin Jackers qui devrait garder les buts une nouvelle fois.

Sur le plan offensif, Christos Tzolis, véritable homme fort du début de saison avec déjà huit buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues, sera l’un des principaux atouts de l’équipe belge. L’attaquant grec devrait être épaulé dans l’axe par Nicolo Tresoldi, auteur de six buts depuis le début de l’exercice. Malgré ces absences, le Club Bruges conserve un potentiel offensif capable de peser sur n’importe quelle défense.

Infos de l'équipe de Barcelone

Le FC Barcelone retrouve peu à peu des forces vives, même si plusieurs cadres manquent encore à l’appel. Robert Lewandowski et Dani Olmo, de retour de blessure, ont rejoué contre Elche et seront de nouveau dans le groupe. En revanche, le gardien Joan Garcia, qui s’est entraîné la semaine passée, n’est pas encore totalement prêt à reprendre la compétition.

En défense, Andreas Christensen poursuit son retour progressif après une gêne au mollet et devrait être préservé par précaution. Bonne nouvelle en revanche pour Lamine Yamal, remis de sa douleur à l’aine et attendu dans le onze de départ face au Club Bruges. En revanche, Gavi, Marc-André ter Stegen, Raphinha et Pedri restent indisponibles. Le jeune défenseur Pau Cubarsí, resté sur le banc face à Elche, pourrait quant à lui retrouver une place de titulaire en Ligue des champions.

