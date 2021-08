Brest-PSG : "On doit être plus clinique", affirme Mauricio Pochettino

Malgré les quatre buts marqués, Mauricio Pochettino veut voir un PSG encore plus réaliste.

Après une première période globalement maîtrisée, Paris a joué avec le feu. En conférence de presse, Mauricio Pochettino avait le sourire (plus que face à Strasbourg en tout cas) mais regrettait les occasions manquées par ses joueurs dans le premier acte de la rencontre face à Brest.

Quelle est votre analyse de la rencontre ?

« C'était un match très compétitif contre une belle équipe. On a bien commencé le match et on a eu beaucoup d'occasions. C'est à ce moment-là que l'on doit être plus clinique. Et on voit que l'on prend un but sur une phase de transition défensive. Et sur les dix dernières minutes on a été un peu en difficulté, je suis très content que l'on ait pris ces trois points. »

Vous préférez gagner en marquant plus de buts mais en encaissant. Ou marquant moins mais en ne concédant pas de buts ?

« Avant tout je veux gagner. Après si je dois choisir un résultat c'est de ne pas encaisser de but et d'en marquer le plus possible. Mais on voit que l'on est dans un championnat très compétitif. »

Vous avez choisi de titulariser Navas plutôt que Donnarumma. Est-ce un choix définitif ?

« C'est une décision qu'on doit prendre, comme on doit le faire avec 27/28 joueurs dans un effectif. Il n'y a qu'un seul gardien qui peut débuter, les décisions seront prises à chaque fois dans l'intérêt du groupe. »

Vous faites un début de saison parfait sur le plan comptable, que devez-vous améliorer dans le jeu ?

« On doit s'améliorer dans tous les secteurs. Déjà dans le jeu de positon pour pouvoir jouer face à des équipes qui vont jouer plus bas et aussi avoir plus de fluidité afin d'avoir un jeu offensif de qualité. Et sur le plan défensif, on doit être meilleur dans les transitions défensives pour encaisser moins de buts. »

Doit-on s'attendre à voir Paris dominer la Ligue 1 sachant que Messi et Neymar ne sont pas encore là ?

« Il faut avoir beaucoup de respect pour toutes les équipes. On a un effectif avec des noms qui brillent mais notre principal défi est de faire l'amalgame avec tous ces joueurs. On sait que c'est difficile et on a besoin de temps. »