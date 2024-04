Brest - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après son revers la semaine dernière contre Lyon, Brest va chercher à se relancer lors de la réception de Monaco.

La grande affiche de la 29e journée de Ligue 1 ce n’est pas PSG – Lyon, mais la rencontre qui aura lieu un peu plus tôt dans la journée de dimanche. Au Stade Francis Le Blé, le 2e du classement, à savoir Brest, reçoit l’AS Monaco, son poursuivant direct. La garantie d’avoir un beau spectacle. En théorie.

Brest et Monaco regardent de l’avant

L’équipe brestoise aborde cette rencontre en étant revancharde. Elle reste sur un revers face à Lyon (3-4) qu’elle peut considérer comme cruelle. Elle aura donc à cœur de se refaire face à un autre gros bras du championnat. Surtout si c’est pour conforter sa place de dauphin, celle qui lui ouvre grand les portes de la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions.

Evidemment, sa tâche face à l’ASM ne sera pas facile. L’équipe princière a remporté quatre de ses six dernières rencontres, tout en réussissant à accrocher le PSG au passage. Même privée de Golovine, Monaco est capable d’aller l’emporter à Brest. L’équipe d’Adi Hutter est pleinement concentrée sur l’objectif de bien finir l’exercice.

Ce match sera très intéressant à savoir et pour plus d’une raison. Il mettra aux prises une équipe (Brest) qui n’a perdu aucun de ses 9 derniers matches à domicile à une autre (Monaco), qui a remporté 6 de ses 7 derniers déplacements. Par ailleurs, il est utile de noter que ce sont deux formations qui tentent le plus de tirs en Ligue 1 cette saison (426 pour Brest et 425 pour Monaco).

Horaire et lieu du match

29e journée de Ligue 1

Dimanche 21 avril, à 17h05

Stade Francis Le Blé, Brest

Brest – Monaco

Les compos probables de Brest - Monaco

Brest : Bizot ; Le Cardinal, Chardonnet, Locko, Lala ; J. Martin, Magnetti – K. Doumbia, Satriano, Del Castillo ; Mounié.

Monaco : Majecki ; Singo, Salisu, Vanderson, K. Ouattara ; Y. Fofana, Zakaria – Minamino, Akliouche, Ben Seghir ; Ben Yedder.

Sur quelle chaine suivre le match Brest - Monaco

La rencontre entre Brest et Monaco sera à suivre ce dimanche à partir de 17h05 simultanément sur Prime Vidéo, Canal+ Foot et DAZN. Il vous sera aussi possible de regarder la rencontre entre streaming via les plateformes dédiées du groupe grâce au Pass Ligue 1 ou MyCanal.