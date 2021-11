Brest : Faivre explique la transformation de l'équipe

Brest respire beaucoup mieux. Après onze journées sans remporter le moindre match, les hommes de Michel Der Zakarian ont enfin débloqué leur compteur fin octobre face à l'AS Monaco, avant d'enchaîner.

Victorieux la semaine suivante à Lorient, les Bretons ont cette fois écrasé Lens pour signer une troisième succès de rang (4-0).

Une nouvelle fois buteur, d'un subtil intérieur du pied, Romain Faivre pouvait savourer la belle dynamique de son équipe après le coup de sifflet finale au micro de Prime Vidéo.

"On avait à cœur d’enchaîner après la série de matchs positifs qu’on avait fait contre Monaco, contre Lorient et même contre Lille. Ces trois points nous font plaisir et il faut continuer comme ça", a lancé le maître à jouer brestois.

"Cette victoire contre Monaco nous a fait énormément de bien, on sent les joueurs plus lâchés, on va beaucoup plus vers l’avant, on a une solidité défensive, on est beaucoup plus compact. Il y a un meilleur équilibre et tout va mieux."

Invaincus depuis cinq rencontres, les Brestois occupent provisoirement la treizième place de Ligue 1 avec 15 unités, avant de se déplacer sur la pelouse de Bordeaux la semaine prochaine.