Ligue des Champions - PSG : Neymar sera en appel le 18 juin

Suspendu trois matchs par l'UEFA pour des insultes envers l'arbitre, Neymar saura le 18 juin s'il pourra jouer les trois premières rencontres de C1.

L'été de Neymar semble être de plus en plus compliqué. En plus de la perte de son capitanat au sein de la Seleçao, sa blessure au genou ou encore l'affaire autour du viol, l'attaquant parisien passera le 18 juin prochain en appel devant la commission de discipline de l'UEFA, selon L'Equipe.

Suspendu trois matches par la commission de discipline de l'UEFA pour avoir insulté l'arbitre après l'élimination du PSG face à en (1-3), Neymar avait décidé de faire appel de cette décision.

"C'est une honte ! Ils mettent quatre gars qui n'y comprennent rien au foot pour revoir le ralenti (...) Qu'ils aillent se faire foutre", avait réagi Neymar sur les réseaux sociaux envers le corps arbitral."

En pleine Copa America au au moment de son audition, l'international brésilien devrait laisser les avocats du club parisien le représenter pour savoir s'il pourra jouer ses trois prochains matches de C1. Retenu avec la Seleçao, il doit rencontrer la , le 15 juin, puis le , le 19 juin prochain et ne devrait donc pas être présent à l'audition.