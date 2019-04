Ligue des champions : Neymar suspendu 3 matches pour son post sur Instagram après PSG-MU !

Neymar a écopé d'une suspension de 3 matches pour son post sur les réseaux sociaux après l'élimination du PSG.

Le verdict est lourd. L'UEFA a infligé ce vendredi une suspension de 3 matches à Neymar pour son post sur son compte Instagram après l'élimination du contre (1-3).

La star brésilienne, qui avait critiqué l'arbitrage de ce huitième de finale retour, manquera donc les 3 premiers matches de la phase de poules de l'édition 2019-20.

Une sortie lourde de conséquence

Installé dans les tribunes du Parc des Princes aux côtés de ses proches le 6 mars dernier, Neymar, alors toujours en convalescence après sa blessure au pied, n'avait pas hésité à faire part de son incompréhension sur l'arbitrage dans la foulée du penalty accordé à Manchester United après utilisation de la VAR suite à une main de Presnel Kimpembe. Une décision qui avait précipité l'élimination du club de la capitale.

"C'est une honte, ils ont mis quatre personnes qui n'y connaissent rien pour regarder les ralentis... Il n'y a pas penalty ! Comment peut-il faire main alors qu'il est de dos ? Allez vous faire f****", avait alors lâché le Brésilien, très remonté, dans une story sur son compte Instagram, pour fustiger le caractère subjectif de cette décision.

Des propos qui, s'ils laissaient présager une sanction quasi certaine, ont donc de grosses conséquences pour la prochaine campagne européenne du Paris Saint-Germain, qui doit décidément surmonter nombre d'obstacles dans ses conquêtes. Le club champion de devra donc se passer de son leader technique pour les 3 premiers matches du premier tour, soit la moitié de la phase de poules.

Il reste à savoir à quel point cette absence conséquente sera préjudiciable pour Thomas Tuchel et son équipe. Le PSG espère un tirage au sort plus favorable que celui de cette édition 2018-19, qui l'avait vu affronter , et l'Etoile Rouge de Belgrade dès son entrée en lice...