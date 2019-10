Brésil - Pour Tite, Neymar "sera de nouveau parmi les meilleurs"

Présent en conférence de presse, le sélectionneur de la Seleçao a estimé qu'en étant épargné par les blessures, Neymar va faire étalage de son talent.

Resté au cet été malgré des envies affichées de retourner au , Neymar est de nouveau entièrement impliqué. Sans faire de bruit, le Brésilien a déjà été l'auteur de 4 buts en championnat sous les couleurs parisiennes, et semble donc avoir digéré ses derniers mois mouvementés. Rappelons qu'en plus de ses envies de départ, Neymar a aussi été concerné par de graves accusations, en plus d'avoir été longuement blessé.

Absent de la Copa America remportée par le Brésil, Neymar avait alors pu compter sur le soutien de son sélectionneur, Tite. Présent en conférence de presse ce mercredi avant d'affronter le en match amical, ce dernier est justement revenu sur la mauvaise passe traversée par l'ancien joueur de Santos.

L'article continue ci-dessous

"Neymar est dans le top 3 dans des conditions normales"

"Je n’ai pas l’habitude de flatter un joueur. C’est mon éducation, pas en tant qu’entraîneur, mais en tant qu’être humain. Je vous ai dit au moment de la Copa America que la vérité allait éclater avec le temps. Le temps peut fournir les réponses. On m’a posé trente questions sur ce qui lui est arrivé, j’avais dit qu’il fallait rester calme avant de juger. C’était horrible à traiter. Je ne juge personne. Mais ces critiques me dérangent, surtout quand on porte un jugement sans savoir, sans connaître la suite", a ainsi déclaré le sélectionneur de la Seleçao au sujet de Neymar, qui avait été impliqué dans une affaire de viol avant d'être innocenté.

​

Moins exposé aux polémiques, Neymar devrait poursuivre sa progression avec le PSG et progressivement être de retour à son meilleur niveau, lui qui, aux yeux de Tite, a tout pour redevenir l'un des meilleurs joueurs au monde. "Neymar est dans le top 3 dans des conditions normales. Sans blessure, en enchaînant les entraînements, avec de la régularité sur le terrain et une participation normale. Avec la maturité, la fin des blessures, et son retour au meilleur niveau, il sera de nouveau parmi les meilleurs".