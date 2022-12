Brésil : Gabriel Jesus va devoir passer par la case opération !

Alors qu’il réalise un excellent début de saison avec Arsenal, Gabriel Jesus s’était vu offrir un billet pour le Qatar par le sélectionneur brésilien Tite. Et s’il occupait un rôle de remplaçant lors des deux premiers matches de la Seleção, l’attaquant des Gunners a profité de la rotation effectuée par Tite pour être titulaire contre le Cameroun vendredi. Mais la joie a été de courte de durée pour l’ancien joueur de Manchester City, sorti sur blessure peu après l‘heure de jeu.

Gabriel Jesus to undergo knee surgery in blow to Arsenal. 🚑#TelegraphFootball #FIFAWorldCup