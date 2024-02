"Bravo à John Textor", Aulas enterre complètement la hache de guerre

Entre Jean-Michel Aulas et John Textor, la hache de guerre est complètement enterrée.

C’est une très bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, ses supporters et dirigeants. Ancien président du club rhodanien, Jean-Michel Aulas vient d’envoyer un nouveau message de réconciliation à son successeur et propriétaire de l’OL, John Textor, qu’il félicite pour sa mission remarquable à la tête des Gones.

Textor et Aulas se sont réconciliés

Après plusieurs mois d’échanges houleux par médias interposés, John Textor, actuel président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais, et Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL, se sont réconciliés avant la nouvelle année. C’était la meilleure nouvelle pour les Gones en plus des trois victoires de Pierre Sage pour clore l’année civile en Ligue 1.

Alors qu’il jugeait inutiles les dépenses de la part des nouveaux actionnaires, Jean-Michel Aulas a fini par apprécier les actions de son successeur. En effet, le club a annoncé après la victoire contre Toulouse (3-0) en décembre dernier, un accord pour le rachat d’un tiers des actions de Holnest, société détenue par Aulas. L’accord entre l’ancien propriétaire et OL Groupe tournerait autour d’un montant de 14 479 620 euros. Un accord qui montre le signe de réconciliation entre Jean-Michel Aulas et John Textor.

Getty

Aulas sous le charme de la gestion de Textor

S’il avait partagé la joie de Textor il y a quelques jours après la victoire de l’Olympique Lyonnais contre l’OM (1-0), Jean-Michel Aulas vient de poser un nouvel acte fort pour témoigner qu’il n’a plus rien contre son successeur. Dans un entretien accordé à BFM Lyon, celui qui a dirigé l’OL pendant 36 ans, a encensé l’homme d’affaires américain.

« Aujourd’hui, il y a une parfaite union avec John Textor et Laurent Prud’homme, qui est arrivé à la direction générale. Et puis il y a eu un recrutement extrêmement important qui a été fait pendant le mercato, bravo à John Textor d’avoir fait ce qu’il fallait pour que l’OL se redresse. On a des joueurs exceptionnels », a déclaré Jean-Michel Aulas.

Getty

Il félicite en effet l’Américain, qui a réussi à faire venir plusieurs joueurs dans le club rhodanien lors de ce mercato hivernal. Entre autres joueurs, Lyon a fait signer Lucas Perri (gardien) et Adryelson (défenseur), Nemanja Matic (milieu), Orel Mangala (milieu), Malick Fofana (milieu), Saïd Benrahma (ailier) et Gift Orban (avant-centre).