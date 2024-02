OL – OM : Jean-Michel Aulas s'enflamme sur une vidéo de John Textor

La hache de guerre est complètement enterrée entre Jean-Michel Aulas et John Textor.

L’Olympique Lyonnais a pris sa revanche, dimanche soir, sur l’Olympique de Marseille. Battu (3-0) au match aller par les Phocéens, le club rhodanien a répondu de la meilleure des façons, lors de la rencontre retour. Une victoire des Gones (1-0) a sanctionné ce match joué au Groupama Stadium pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

Textor et Aulas réconciliés

Ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui avait dirigé le club rhodanien pendant plus de trois décennies, ne partageait pas une bonne relation avec son successeur et propriétaire, John Textor. Mais les deux hommes ont fini par se réconcilier en décembre dernier.

Présent au Groupama Stadium lors de la victoire des Gones contre Toulouse (3-0) en 15e journée du championnat de France, Jean-Michel Aulas avait mis fin à la guéguerre avec l’actuel président et propriétaire de l’OL, John Textor. En effet, le club avait annoncé un accord pour le rachat d’un tiers des actions de Holnest, société détenue par Aulas. L’accord entre l’ancien propriétaire et OL Groupe tournerait autour d’un montant de 14 479 620 euros.

Les efforts ont payé selon John Textor, Aulas s’enflamme

Lors de ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais, qui avait été bloqué par la DNCG, a été autorisé par cette dernière pour recruter. En effet, les Gones ont réussi à s’offrir quelques joueurs qu’ils désiraient. L’Olympique Lyonnais a pu s’offrir sept joueurs lors du mercato, notamment les Brésiliens Lucas Perri (gardien) et Adryelson (défenseur), Nemanja Matic (milieu), Orel Mangala (milieu), Malick Fofana (milieu), Saïd Benrahma (ailier) et Gift Orban (avant-centre).

Après cette victoire (1-0) des Gones, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor, à travers une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter) qu’il a prise dans les vestiaires, s’est montré satisfait de la renaissance de son équipe. « Step by step…Allez l’OL!!! », a écrit l’homme d’affaires américain.

Un état d'esprit qui donne le sourire à Jean-Michel Aulas. Présent au Groupama Stadium dimanche soir, l'ancien président a répondu à la publication de John Textor. « C’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle: je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters. Merci », a écrit celui qui a dirigé l’OL pendant 36 ans. John Textor appréciera.