OL, Aulas et Textor enfin réconciliés

L’ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas et son successeur, John Textor, abondent désormais dans le même sens.

Les choses vont mieux à l’Olympique Lyonnais ces dernières heures. Après la victoire convaincante face à Toulouse, dimanche, les Gones ont une autre raison de se réjouir ce lundi. Jean-Michel Aulas et John Textor ont mis fin définitivement à leurs embrouilles.

L’accord de la réconciliation entre Aulas et Textor

Jean-Michel Aulas a quitté la présidence de l’Olympique Lyonnais après 36 ans à servir le club. Le club rhodanien a été racheté par John Textor. Depuis la prise de fonction de l’Américain, l’ancien propriétaire et Aulas ne manquait pas l’occasion de décrier des décisions qu’il jugeait inutiles de la part des nouveaux actionnaires. Mais cette période est désormais révolue. Présent au Groupama Stadium lors de la victoire contre Toulouse, Aulas a mis fin à la guéguerre avec Textor. En effet, le club a annoncé lundi soir, un accord pour le rachat d’un tiers des actions de Holnest, société détenue par Aulas. L’accord entre l’ancien propriétaire et OL Groupe tournerait autour d’un montant de 14 479 620 euros.

L'article continue ci-dessous

Getty

« OL Groupe a conclu le 11 décembre 2023 un contrat d’acquisition avec Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest mettant en œuvre le rachat par OL Groupe du tiers des actions OL Groupe détenues par Holnest conformément au protocole transactionnel conclu entre OL Groupe, Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest en date du 10 mai 2023, préalablement autorisé par le Conseil d’administration du 9 mai 2023 », peut-on lire dans un communiqué officiel publié par l’Olympique Lyonnais.

Aulas avait posé les bases de la réconciliation

Cet accord n’est pas le premier signe de réconciliation entre Jean-Michel Aulas et John Textor. Alors qu’il a longtemps critiqué les décisions de son successeur, le Français a commencé à valider les actions de l’Américain ces dernières semaines. Jean-Michel Aulas a d’abord approuvé l’éviction de Fabio Grosso du banc de l’OL par Textor avant de recommander à ce dernier de faire revenir Juninho. Et même lorsque l’OL avait des ennuis avec la DNCG, Aulas s’est montré confiant et n’avait « aucun doute » sur le fait que l’OL allait s’en sortir. Ce qui fut d’ailleurs le cas puisque la DNCG a validé le budget du club.