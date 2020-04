Brahim Diaz espère rester

Bien que le Real ait accepté diverses offres pour le prêter l'été dernier, Brahim Diaz a insisté sur le fait qu'il voulait rester au Real Madrid.

Selon Marca, le joueur de 20 ans avait l'intention d'essayer de convaincre Zinedine Zidane dans l'espoir de gagner plus de temps de jeu, mais cela n'a pas été le cas.

L'ancien meneur de jeu de a joué seulement 40 minutes avant Noël - 23 lors de trois matches de et 17 en contre le Club Bruges.

Des offres lui sont parvenues en janvier, mais Brahim était convaincu que sa fortune allait changer à l'Estadio Santiago Bernabeu.



L'Epagnol a joué un peu plus en 2020 avec la Copa del Rey, obtenant sa première titularisation, son but et sa passe décisive cette saison avant l'élimination en quart de finale contre la .