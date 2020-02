Borussia Mönchengladbach, Thuram : "Je ne suis pas trop loin de l'équipe de France"

L'attaquant du Borussia Mönchengladbach estime avoir pris en maturité depuis son départ de France et rêve d'une convocation avec les Bleus.

Marcus Thuram a fait le grand saut l'été dernier. Et le moins que l'on puisse dire c'est que cela a fait du bien à l'attaquant de 22 ans. Le fils de Lilian Thuram n'a pas accompagné en et alors qu'il était dans le viseur de certains clubs français dont l'OM, il a décidé de rejoindre la et le . Son équipe brille en championnat et Marcus Thuram compte six buts et cinq passes décisives en vingt rencontres.

Dans une interview accordée à Football, Marcus Thuram a avoué qu'il rêve de marcher dans les pas de son père et d'évoluer avec les Bleus : "L'équipe de France ? Je n'en suis pas trop loin. Je sais que pour aller en équipe de France un jour, il faut que ça se passe bien avec mon club. Donc, j'essaie de me concentrer quotidiennement. Si ça doit venir, ça viendra. On est obligé d'y penser parce que c'est un rêve. Mais on n'en fait pas une fixette non plus. On l'a juste quelque part dans un coin de notre tête".

"J'ai grandi"

Marcus Thuram considère avoir grandi et pris en maturité depuis son départ de France à l'image de l'évolution de son jeu et sa relation avec le dribble : "Avant je ne faisais pas de passes. Je voulais trop éliminer les joueurs, j'adorais ça : dribbler, dribbler, redribbler. Mais j'ai changé. Maintenant, je prends moins de plaisir à ça. J'ai trouvé mon plaisir dans d'autres choses, dans la dernière passe, le but... Le dribble, c'est futile. (Il se reprend.) Ça sert, hein !".

"J'aime bien, mais, en gros, ça ne me procure plus le même plaisir qu'avant. Il y a deux ans, si je partais en profondeur et qu'un joueur arrivait, je faisais une feinte, il taclait. Dans ma tête, c'est alors la folie. Tout le monde "danse" dans ma tête. Maintenant, si je fais la même action, que le joueur tacle, que je loupe mon centre derrière, j'ai oublié qu'il a taclé. J'ai grandi", a ajouté l'ancien attaquant de l'En Avant Guingamp.

Enfin, Marcus Thuram a donné le nom de son idole, le Brésilien Ronaldo : "Quand j'étais tout petit, l'idole, c'était Ronaldo, le Brésilien. J'entendais maman et papa (Lilian) parler de lui. Quand il jouait contre Ronaldo, c'était la terreur à l'époque ; donc, il était motivé. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet. Petit, j'avais toujours un doudou. À un moment, mes parents m'ont dit que le doudou, c'était fini. Comme je ne voulais pas, ma mère m'a dit : "On va le donner à Ronaldo." Et je l'ai laissé".