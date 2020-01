Dortmund, l’inarrêtable Erling Haaland fait encore la poudre

Irrésistible lors de ses premiers pas dans le championnat allemand il y a une semaine, Erling Haaland l’a encore été ce vendredi à l’occasion de sa seconde sortie avec le BVB, contre le FC Cologne (5-1). Pourtant, une fois de plus, il n’est entré en jeu qu’en seconde période.

Incorporé à la 65e minute à la place de Thorgan Hazard, le Scandinave a inscrit deux buts (77e et 87e). Deux buts qui font cinq puisqu’il avait mis un triplé à .

57 - @BlackYellow's @ErlingHaaland needed only 57 minutes played for his 5th #Bundesliga goal - new record. Lightning. #BVBKOE pic.twitter.com/kNvrWur1d6