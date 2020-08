Bordeaux, Longuépée : "On est en ordre de marche"

Le président des Girondins de Bordeaux s'est félicité des arrivées de Jean-Louis Gasset et Alain Roche.

Stabilité n'est pas le mot d'ordre depuis plus d'un an à . En moins de douze mois, les Girondins ont changé de propriétaire, d'entraîneur et de directeur sportif. Bordeaux a connu une intersaison agitée avec le départ de Paulo Sousa, démissionnaire, remplacé par Jean-Louis Gasset. Seul Frédéric Longuépée a survécu à la marrée, au grand dam des supporters des Girondins de Bordeaux voulant sa tête depuis plusieurs mois.

Dans un entretien accordé à Sud Ouest, Frédéric Longuépée a balayé l'actualité du club et a écarté un départ : "Seuls moi et l'actionnaire pouvons décider de mon départ. Mes prérogatives sont les mêmes, on a réalisé un casting de gens soudés. On est en ordre de marche. Paulo Sousa ? J'ai fait preuve d'ouverture d'esprit, car discuter avec un démissionnaire, ce n'est pas commun. Si on n'avait pas trouvé d'accord, il avait un contrat et il serait resté".

"L'effectif n'a rien à envier aux équipes qualifiées pour la "

Le président des Girondins de Bordeaux s'est réjouit de l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche : "Je pense depuis longtemps qu'il est l'homme de la situation. Je n'ai aucun doute sur son investissement, son envie. Il sait ce qu'on attend de lui : faire mieux que les saisons précédentes (12e, 14e). Je suis convaincu que l'effectif n'a rien à envier aux équipes qualifiées pour la Ligue Europa ( , Nice, Reims). L'ambition est de rivaliser avec elles".

Outre l'arrivée de Jean-Louis Gasset, Bordeaux a également enregistré le renfort d'Alain Roche, nouveau directeur sportif des Girondins. Selon Longuépée, dont il sera le "binôme", Roche "va apporter de la sérénité qui a manqué au cours des 20 derniers mois". "Je n'ai pas de doute quant à son entente avec Jean-Louis (Gasset)", a prédit le président des Girondins de Bordeaux. Le nouveau directeur sportif a du pain sur la planche pour bâtir une belle équipe à Jean-Louis Gasset.

Enfin, Frédéric Longuépée est revenu sur ses relations tendues et ses nombreux accrochages avec les supporters et notamment le groupe Ultramarines avec lequel le dialogue est totalement rompu : "Je suis toujours ouvert au dialogue. Mais je ne peux pas accepter le comportement d'une minorité qui se donne le droit de pénétrer dans le club et y rester plusieurs heures. Contrairement à ce qui a pu être dit, cela a choqué des collaborateurs".