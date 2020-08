Bordeaux, Laurent Blanc valide la nomination de Jean-Louis Gasset

L'ancien entraîneur du PSG et des Girondins a adoubé son historique entraîneur adjoint, nommé à la tête de Bordeaux.

Historique entraîneur adjoint de Laurent Blanc notamment lors des passages de l'ancien défenseur central aux Girondins de , en équipe de et au PSG, Jean-Louis Gasset vole maintenant de ses propres ailes. S'il a pendant longtemps attendu de voir si le Cévenol reprenait un banc de touche afin de le suivre, le technicien de 66 ans a également mené sa carrière personnelle en tant que numéro un en parallèle.

Après avoir rencontré du succès à l'AS Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset avait quitté le navire vert pour se reposer. Mais l'ancien adjoint de Laurent Blanc sera de nouveau sur un banc de touche de la saison prochaine. En effet, il a été nommé à la tête des Girondins de Bordeaux pour succéder à Paulo Sousa, récemment licencié. Jean-Louis Gasset n'arrive pas en terre inconnue à Bordeaux puisqu'il était déjà dans le staff de Laurent Blanc lors du sacre des Girondins en .

"Une bonne chose que Plasil intègre le staff"

L'article continue ci-dessous

L'ancien entraîneur du PSG voit d'ailleurs d'un bon oeil la nomination de Jean-Louis Gasset à la tête des Girondins. L'ancien sélectionneur des Bleus a adoubé son ancien adjoint dans les colonnes de Sud Ouest : "Ce qui motive avant tout Jean-Louis, c'est le foot, le foot et le foot. Il envisageait des choses, mais il a répondu très vite positivement aux Girondins. Nous avons passé de très bons moments durant nos trois ans à Bordeaux, avec des gens très sympas et des résultats très bons. Même si les choses ont bien changé en dix ans, et si ce ne sont plus les mêmes dirigeants, cela reste le club de Bordeaux, qui représente toujours beaucoup pour lui, comme pour moi d'ailleurs. On est forcément plus attentif à ce qu'il s'y passe".

Plus d'équipes

Laurent Blanc est également ravi de voir Jaroslav Plasil intégrer le staff de Jean-Louis Gasset : "C’est une très bonne chose que Jaroslav Plasil intègre le staff ! N’oublions pas que c’est nous qui l’avions fait venir à Bordeaux. J’ai eu l’occasion de côtoyer Jaro régulièrement à Bordeaux, c’est un garçon qui respire le football et, plus important encore, le beau football. C’était un exemple sur le terrain, un joueur très intelligent, il sera une valeur ajoutée. Quant à Eric Bedouet, c’est le plus ancien de la maison (rire) ! Il y aura de la compétence à tous les niveaux, ils vont rapidement tisser des liens entre eux."

Jean-Louis Gasset a du pain sur la planche pour la saison prochaine. Il va devoir travailler en duo avec Alain Roche, le nouveau directeur sportif des Girondins, afin de bâtir une équipe pouvant répondre aux ambitions du club, des dirigeants, mais aussi des supporters. D'autant plus que le climat n'a pas été le plus favorable à Bordeaux la saison dernière, en raison de la colère des supporters envers les dirigeants du club.