Blaise Matuidi savoure le "bonheur de voir Messi au PSG"

Parti en MLS il y a un an, Blaise Matuidi reste un supporter avisé du PSG et savoure le fait de voir Messi arriver dans le club parisien.

Il était l’une des premières recrues du PSG version QSI. Arrivé à l’été 2011 en même temps que les propriétaires qataris, Blaise Matuidi a tout connu sous le maillot parisien.

La construction d’un projet, l’arrivée des stars mondiales, les titres de champions mais aussi les désillusions européennes. Le tout, en étant à chaque un pion essentiel de l’effectif qu’importe les entraîneurs sur le banc (Kombouaré, Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel).

L’aventure dans son club de coeur a pris fin à l’été 2017 avec un départ en direction de la Juventus Turin. Quatre ans après son départ de la capitale français et un an après son arrivée en MLS, Matuidi n’en reste pas pour autant un supporter avisé, qui suit l’actualité du PSG. Dernièrement, tout a tourné autour de Lionel Messi. Une arrivée comme point d’orgue au projet de Nasser Al-Khelaïfi.

"J’ai été surpris, bien sûr, mais dans le bon sens du terme. Toute ma famille habite encore à Paris et je reste un grand fan du PSG. Quand je vois ce que club a atteint avec l’arrivée d’un des plus grands joueurs de tous les temps, c’est juste exceptionnel, a confié le champion du monde 2018 à Eurosport. Je suis content pour Paris et pour le football français, car tout le monde va en bénéficier. Ce n’est que du bonheur. J’ai hâte de contempler ce spectacle devant ma télé (il sourit)."

Matuidi : "Content pour Al-Khelaifi"

Ayant connu les arrivées de David Beckham, désormais son patron à l’Inter Miami, ou encore de Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi est conscient que le PSG est depuis passé dans une autre dimension.

Cadre de l’équipe pendant des années, il a gardé contact avec certains de ses anciens coéquipiers, comme Presnel Kimpembe, qui se félicitent de l’arrivée de Messi.

"Je n’ai pas encore échangé avec Kylian (Mbappé) mais j’ai eu Presnel et Marco (Verratti), oui. Ils sont très heureux. Je suis content aussi pour le président, Nasser Al-Khelaifi, qui est quelqu’un que j’admire beaucoup. Je l’ai connu au début de l’ère qatarie car j’ai été un des premiers joueurs à rejoindre le club. Son rêve a toujours été de faire du PSG le plus grand club au monde. Et c’est ce qu’il est en train de faire."