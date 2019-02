Betis-Rennes | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Après avoir été accroché par le Betis Séville à l'aller (3-3), le Stade Rennais va devoir réaliser l'exploit de gagner en Espagne ce jeudi (21h).

L'ENJEU DU MATCH

Le Stade Rennais n'est pas en position de force avant d'aborder son 16e de finale retour de Ligue Europa, ce jeudi, à Séville. Rejoint sur le fil au Roazhon Park la semaine dernière au terme d'un match fou (3-3), les Rennais doivent impérativement marquer en Espagne pour espérer faire chavirer son adversaire. Un match nul ne suffira pas, à condition de marquer au moins trois buts. Dans le cas contraire, il faudra s'imposer pour accéder aux huitièmes de finale.

Match Betis Séville vs Rennes Date Jeudi 21 février 2019 Horaire 21h00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Quique Setien (entraineur du Betis) : "Rennes, c'est sans aucun doute le match le plus important de la saison parce que c'est le prochain et que ce sera un résultat avec sanction définitive, tu peux sortir de la compétition ou avancer dans celle-ci. C'est vrai qu'on a ramené un bon résultat du match aller, mais cette équipe de Rennes a le potentiel pour gagner ici, si on ne fait pas bien les choses ou si on n'a pas en tête l'enjeu de ce rendez-vous pour nous. C'est le match clé."

Julien Stéphan (entraineur de Rennes) : "La problématique est très claire : remporter ce match ou faire un nul avec énormément de buts pour pouvoir se qualifier. On va se concentrer sur nous, sur notre capacité à faire une grosse performance, à avoir un niveau d'intensité très haut sur une grande partie du match, ce qui nous a un peu manqué à l'aller où on a trop subi en seconde période. On vient avec de l'ambition, avec aussi beaucoup d'humilité. On a des arguments à faire valoir."

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Story (en clair) et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaînes TV française Streaming RMC Story, RMC Sport 1 RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS PROBABLES

Poste Rennes Gardiens Koubek, Badiashile, Gertmonas Défenseurs Traoré, Zeffane, Bensebaini, Da Silva, Mexer, Gélin, Nyamsi Milieux Camavinga, Johansson, Grenier, Bourigeaud Attaquants Ben Arfa, Niang, Hunou, Sarr, Del Castillo, Lauriente

C'est sans son capitaine Benjamin André (suspendu) que le Stade Rennais va affronter le Betis Séville jeudi soir. Jordan Siebatcheu est out pour plusieurs semaines et n'a pas fait le déplacement. En revanche, Ismaïla Sarr, qui était touché ces derniers jours, est bien apte à disputer la rencontre. Notons également le retour de Jakob Johansson. Le milieu de terrain suédois figure dans le groupe élargi à 20 joueurs par Julien Stéphan.

Le onze probable : Koubek - H. Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - Gélin, Grenier - I. Sarr, Ben Arfa, Bourigeaud - Mb. Niang.

Poste Betis Gardiens Joel Garcia, Pau Lopez, Rebollo Défenseurs Sidnei, Mandi, Emerson, Barragan, Feddal, Bartra Milieux William Carvalho, Javi Garcia, Lo Celso, Guardado, Canales, Joaquin, Lainez Attaquants Moron, Jesé, Sergio Leon, Loren

Compo probable : Robles; Feddal, Bartra, Sidnei; Joaquin, Canales, William Carvalho, Lo Celso, Guardado; Lainez; Moron.