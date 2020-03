Benzema se défend après son jugement sur Giroud

L'attaquant du Real Madrid a publié une vidéo sur Twitter ce lundi pour se défendre après les propos qu'il a tenu sur son compatriote dimanche soir.

"On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1" , voici comment Karim Benzema a résumé la situation au sujet de la comparaison entre lui et Olivier Giroud, son concurrent en équipe de jusqu'en 2015, date de la dernière sélection de l'avant-centre du . En cette période de confinement, le quadruple vainqueur de la effectue des lives sur Instagram tous les dimanches soir avec des amis et des personnalités.

Après avoir défendu Valère Germain la semaine dernière, notamment, Karim Benzema a cette fois-ci été invité à se comparer à Olivier Giroud, ce qui a donné place à cette phrase ayant bien évidemment fait couler beaucoup d'encre. Franc, Karim Benzema a allumé un incendie ayant pris de l'ampleur ce lundi. Au lendemain de ce live, l'attaquant français a publié une vidéo sur Twitter afin de clarifier certaines choses en partie au sujet de son "attaque" envers Olivier Giroud.

"R9 c'est la F1 et moi le karting"

"À chaque fois, le lendemain des lives, il y a toujours des petits trucs. Les gens deviennent fous. Sur Olivier Giroud, j'ai dit la vérité tout simplement. On n'a pas retenu ce que je disais sur ce qu'il apportait en équipe de France. On a juste retenu quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui le karting. C'est ce que je pense et c'est la vérité. C'est comme ça. Si tu me demandes, "R9" (Ronaldo, le Brésilien, ndlr), c'est la F1 et moi, je suis le karting. Bref, c'est comme ça, on va passer à autre chose ", a expliqué Karim Benzema.

Pour rappel, après sa phrase accrocheuse comparant Giroud à un karting, Karim Benzema avait analysé le style de jeu de l'attaquant des Blues qui est utile pour l'équipe de France : "Après si on parle de style de jeu, le sien convient bien à l'équipe de France. Il est bien parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui évoluent dans les couloirs ou tournent autour de l'avant-centre. Lui, devant, il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux autres de beaucoup bouger et de se montrer. Il bloque et ça marche. Après, ça ne sera pas spectaculaire, tu ne diras pas 'Ouah dinguerie et tout'… Est-ce que tout le monde aime ce jeu? Je ne sais pas. Mais ça va bien à l'équipe de France".

La maladresse de Karim Benzema va encore faire beaucoup parler ces prochains jours. Sans langue de bois, l'attaquant de l'équipe de France n'a pas hésité à mettre un petit tacle à Olivier Giroud, tout en reconnaissant ses qualités, et ses excuses ne vont probablement pas suffire à éteindre l'incendie qu'il a provoqué ce dimanche soir. C'est peut-être même tout le contraire. Une chose est sûre, Karim Benzema a une opinion bien claire, et il l'a fait savoir.