Berbatov : "Benzema, l'un des joueurs les plus sous-cotés"

Dimitar Berbatov a appelé le Real Madrid à discipliner son attaquant Luka Jovic. Il évoque aussi Karim Benzema.

Le jeune homme de 22 ans a été fortement critiqué pour son voyage en alors qu'il était censé s'auto-isoler chez lui à Madrid pendant deux semaines.

Ustari : "Le football serait injuste si Messi ne gagne pas de Coupe du Monde"

"Comme moi, il est originaire des Balkans et nous aimons un peu trop la vie parfois, donc j'espère que le succès et son transfert au ne lui sont pas trop montés à la tête, cela peut être dangereux et il doit être discipliné ", a écrit Berbatov sur Betfair.

Plus d'équipes

"J'étais comme lui lorsque j'étais au , j'avais le même âge et devant moi il y avait Ulf Kirsten, qui était un dieu à Leverkusen et l'un des meilleurs attaquants allemands de tous les temps. J'étais dans cette position en pensant 'pourquoi je ne joue pas, je mérite de jouer, je demande à jouer.'"

"Vous pensez beaucoup de choses stupides parce que vous êtes jeune et vous pensez que vous savez tout mais avec un peu de patience, de travail acharné et de bonnes personnes autour de vous pour vous dire la vérité sur la situation, cela aide. C'est une option", a conseillé le Bulgare.

L'article continue ci-dessous

"L'autre, si tu veux jouer immédiatement, tu choisis de te mettre en prêt ou de trouver un club qui t'achètera pour que tu joues plus, si Jovic pense cela en ce moment, alors je peux le voir utile à plusieurs clubs en ", a ajouté l'ancien mancunien, qui a rendu un vibrant hommage à Karim Benzema.

"Jovic est encore un très jeune footballeur et il a eu une excellente saison avec l'Eintracht Frankfurt qui lui a valu d'aller au Real Madrid, pour le moment les choses ne vont pas comme il faut mais n'oublions pas qu'il a Karim Benzema devant lui. Pour moi, Benzema est l'un des joueurs de football les plus sous-estimés en ce moment, il marque tellement de buts et il n'a souvent pas la reconnaissance qu'il mérite."

"C'est difficile pour Jovic, car il doit passer devant le Français, mais quand Zinedine Zidane lui donne une autre chance j'espère qu'il la saisira, il doit marquer des buts et montrer ce qu'il faisait en , sinon il a deux choix: être patient et travailler dur, ou aller en ou ailleurs où il peut jouer. "