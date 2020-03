Bleus - Benzema sur Giroud : "On ne confond pas la F1 et le karting"

Lors d’un live Instagram, l’attaquant français a rappelé les classes d’écart qui le séparaient d’Olivier Giroud...

Entre Karim Benzema et l’équipe de , l’histoire est terminée. Ce n’est pas nouveau : tant que Didier Deschamps sera à la tête des Bleus, l’attaquant du n’aura plus sa chance. Alors, forcément, celui-ci peut se permettre certaines propos !

Notamment sur Olivier Giroud, l’homme à qui ses supporters ont souvent eu tendance à le comparer au cours des dernières années. Mais, pour Benzema, il n’y a visiblement aucune comparaison possible avec le buteur de .

Benzema : "Et encore, je suis gentil"

"Ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la Formule 1 et le karting. On ne confond pas la Formule 1 et le karting ! Et encore, je suis gentil. Voilà. Maintenant, next. Je ne parle même plus", a déclaré Benzema lors d’un live Instagram !

Des déclarations qui ne manqueront certainement pas de faire réagir dans l’Hexagone. Mais Benzema n’en a certainement rien à faire : loin des Bleus, KB9 a réussi à se forger un palmarès unique dans l’histoire du football français.