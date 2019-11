Benzema répond sèchement à Le Graët

Karim Benzema a publié samedi un tweet dans lequel il rétorque au président de la FFF, lequel a décrété que sa carrière internationale était finie.

Karim Benzema n’a pas du tout aimé la récente sortie de Noël Le Graët, l’homme fort de la fédération française de football. Sur RMC Sport, ce dernier avait indiqué qu’il n’y avait aucune chance pour que l’attaquant du Real Madrid retrouve la sélection malgré ses belles prestations en club. Mais, l’ancien Lyonnais ne l’entend absolument pas de cette oreille. À travers une publication sur les réseaux sociaux, il a affirmé qu’il était le seul à décider quand son parcours en Bleu prendra fin.

« Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale », lui a-t-il signifié. La passe d’armes entre les deux hommes n’est pas nouvelle. Par le passé, il y a eu déjà des échanges vifs entre eux, par médias interposés. Benzema ayant reproché à Le Graët de ne pas avoir tenu parole quand il lui avait assuré qu’il participerait bien à l’Euro malgré l’affaire de la sextape.

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

Benzema, qui réalise un début de saison 2019/2020 époustouflant à Madrid, sort donc de nouveau de son silence, alors qu’il avait choisi de ne pas réagir aux commentaires récents de Didier Deschamps. Lors d’un reportage diffusé sur TF1 en octobre dernier, le sélectionneur tricolore avait réitéré sa position sur ce sujet, à savoir qu’il n’était toujours pas question de rappeler son ancien buteur. Il le jugeait nuisible à la vie du groupe. La 81e et dernière cape de l'ancien goleador des Gones avec les Tricolores remonte toujours au 8 octobre 2015 (face à l'Arménie).

Benzema demande à jouer pour d’autres pays

Dans sa dernière sortie, Benzema a choisi l’offensive et il soumet même une demande de changement de nationalité sportive si jamais on continue à lui fermer la porte de l’Equipe de : "Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons ». Est-ce à prendre au deuxième degré ? Probablement, car l’avant-centre merengue n’est pas éligible pour défendre les couleurs d’une autre nation..

Pour rappel, avant d’entamer son parcours international avec l’Equipe de France en 2007, Benzema avait été approché par l’ . Une option à laquelle il avait tourné le dos, en privilégiant l’aspect sportif. L’intéressé est cependant toujours resté attaché à ses origines. Dernièrement, il s’est même souvent affiché avec le maillot des Fennecs, encourageant l’équipe de Djamel Belmadi avant ses sorties importantes.