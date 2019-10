Valbuena revient sur Benzema et l'affaire de la sextape

Dans les colonnes de l'Equipe, Mathieu Valbuena, actuel élément de l'Olympiakos, est revenu sur l'affaire de la sextape et a évoqué Karim Benzema.

Le 5 novembre 2015, Karim Benzema était mis en examen dans l’affaire de la sextape où la victime était Mathieu Valbuena. Depuis lors, ni Valbuena ni Benzema n'ont reporté le maillot des Bleus.

Dans les colonnes de l'Equipe, ce dimanche, Mathieu Valbuena est revenu sur cette affaire. "À cause de cette affaire (il a voulu partir). En , quand on a une image, j’ai l’impression que les gens ne retiennent que ça, que le négatif. Quand ils entendent mon nom, ils ne se disent pas : 'C’est beau ce qu’il fait à 35 ans, il n’est parti de rien'. Non, ils pensent tout de suite à l’affaire", a jugé l'actuel joueur de l' .

"Je ne vais pas pleurer sur mon sort. À partir du moment où l’affaire a éclaté, j’ai bien vu sur qui je pouvais compter, qui était toujours à mes côtés.

Le monde du foot est cruel, je n’ai pas attendu cette histoire pour le savoir. Ça a été le fil conducteur de ma carrière, mais, mentalement, je suis costaud", a-t-il indiqué.