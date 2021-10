Benzema, Pogba et les réactions après Espagne - France (1-2)

La France a remporté la Ligue des Nations en battant l’Espagne. Voici les principales réactions d’après-match.

Après son échec lors du dernier Euro, la France a renoué avec la gloire en s’adjugeant la deuxième édition de la Ligue des Nations. Après avoir battu la Belgique (3-2), les Bleus se sont défaits de l’Espagne (2-1). Logiquement, ce succès les a comblés de bonheur. Et, ça a aussi (ré) ouvert leur appétit. Les yeux sont déjà rivés sur le Qatar et sur une troisième couronne planétaire.

Paul Pogba (milieu de terrain de l’équipe de France sur M6) : "C’est vrai qu’on a mal commencé. On s’est fait dominer par l’Espagne en première période, on a dû réagir. C’est vrai qu’on doit faire mieux, on le sait. Mais le résultat, c’est la victoire. Si c’est comme ça qu’on doit gagner, pourquoi pas. C’est toujours bon d’aller chercher un trophée. On a toujours soif de trophées, on n’est jamais rassasié. On a montré nos qualités, la force, la puissance. On a su remonter la pente et gagner ce match. »

Karim Benzema (attaquant de l’équipe de France sur M6) : "(Soirée rêvée ?) Sur un plan collectif et personnel, oui. J’avais vraiment envie de remporter un trophée avec l’équipe de France. Ce n’était pas facile. On a montré la force de caractère de cette équipe. On ne lâche jamais rien. C’est le signe des grandes équipes de ne pas paniquer, de patienter. On a su mettre ces deux buts. On va profiter et bien préparer la Coupe du monde… et aller la chercher !"

Jules Koundé (défenseur de l’équipe de France sur la chaine L'Equipe) : « C’est un trophée, on est super content. Mon premier en équipe de France. Ca récompense le travail de l’équipe. Ça a été difficile lors des deux matches, mais on a montré une grosse force de caractère. On a réussi à faire les efforts ensemble. Si on a douté après le but ? Non. On a réussi à remonter contre les Belges, on savait que rien n’est jamais fini. Mais c’est évident qu’avec le but de Karim Benzema, ça les empêche de prendre confiance. Et ça nous a permis d’avoir plus d’espaces et les finir (...) On avait comme intention d’aller les presser, et c’est ce qu’on a fait. Mais on les a d’abord laissés ressortir facilement, on a couru beaucoup. Mais on a continué à faire les efforts et en 2e mi-temps c’était mieux dans le pressing. Ils ont eu quelques pertes de balles et au final on a réussi à être efficaces. »

Aymeric Laporte (défenseur de l’Espagne) : « Je crois qu’on a démontré que nous sommes une grande équipe. On a démontré un meilleur visage que la France. Mais dans le football, ce n’est que le résultat qui compte et ce soir ce n’est pas passé pour nous. »