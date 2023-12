Benzema perd contre Ronaldo et supprime Instagram !

Karim Benzema semble avoir supprimé son compte Instagram après la défaite 5-2 d'Al-Ittihad face à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Al-Ittihad a été battu 5-2 par Al-Nassr, avec un doublé de Ronaldo sur penalty, un doublé de Sadio Mane et un doublé d'Anderson Talisca. Benzema a délivré une passe décisive, mais il n'a marqué qu'une seule fois lors de ses quatre dernières sorties, Al-Ittihad n'ayant remporté qu'une seule victoire et s'étant ainsi retrouvé à la sixième place de la Saudi Pro League. L'ancien joueur du Real Madrid semble avoir purgé son compte Instagram.

La page de Benzema sur le site de partage de photos comptait 76 millions d'adeptes, mais elle a été suspendue ou supprimée, selon talkSPORT. En termes de footballeurs, seuls Ronaldo, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont plus de followers que le joueur de 36 ans.

Benzema a disputé 20 matches avec Al-Ittihad et a marqué 12 buts. Il n'a encore remporté aucun trophée avec le club saoudien, qui a été éliminé de la Coupe du monde des clubs au deuxième tour par Al-Ahly, bien qu'il soit toujours présent en Ligue des champions de l'AFC et en Coupe du Roi.

Les médias saoudiens ont également régulièrement critiqué Benzema. L'un des journalistes sportifs les plus populaires du pays, Walid Al-Faraj, a récemment pointé du doigt le joueur de 36 ans sur sa plateforme Acton Avec Walid : "Le fossé entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n'a jamais réussi à faire la différence. Et surtout, il ne fait aucun effort. C'est comme s'il disait au public : 'Je m'amuse avec vous'".

"Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré qu'il voulait jouer, mais Benzema n'a rien proposé. C'est comme si l'équipe ne l'aimait pas. Il est mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi.

Le transfert de Benzema à Al-Ittihad s'est traduit par une avalanche de buts, mais l'équipe n'a pas encore réussi à s'enflammer avec la légende du Real Madrid à la tête de l'équipe et compte désormais 22 points de retard sur le leader Al-Hilal. Le prochain match de l'équipe sera contre Al-Tai, samedi.