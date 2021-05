Benzema de retour en Bleu, la vente des maillots explose

Les ventes des maillots de l’équipe de France explosent suite au retour sensationnel de Karim Benzema en sélection.

A la surprise générale, l'entraîneur de l'équipe de France a annoncé que l'attaquant vedette Karim Benzema rejoindrait le groupe de l'EURO après 6 ans d'exil en équipe nationale - une décision populaire parmi les supporters qui ont depuis été occupés à commander les maillots de l'équipe de France. C’est avec choc et excitation que les supporters français se sont précipités pour obtenir leurs nouveaux maillots de la France, le distributeur spécialisé football, Unisport, a connu un énorme pic de commandes.

Les ventes des maillots de l’Équipe de France a augmenté de 2400% en 24h Alors que les rumeurs ont commencé vers le 17 mai, le nombre de commandes augmentait doucement. Puis le 18 mai, lorsque le retour de Benzema a été officiellement annoncé, les ventes des maillots de la France ont explosé avec une croissance de plus de 2400% par rapport à la veille. Selon Unisport, les ventes des maillots Nike de l'équipe de France ont

augmenté de plus de 1200% par rapport à la même période la semaine dernière.

«C’est incroyable de voir l’impact que peut avoir un seul joueur sur les ventes de maillots. Nous savions que les maillots de l'équipe de France seraient populaires. Les Bleus sont l'actuel champion du monde de football, l'équipe comprend certains des joueurs les plus populaires au monde et les supporters sont extrêmement passionnés. Mais même avec des attentes élevées, les chiffres des ventes sont déjà au-dessus de nos attentes», déclare Victor Saulnier - Chef des Ventes France chez Unisport.

La demande pour le maillot de l'équipe de France devrait continuer à augmenter d’ici au grand événement de l'été: «1 heure après l'annonce, le maillot de la France est devenu le maillot de football le plus populaire sur Unisportstore.fr - loin devant toute autre nation ou club. Nous n’avons peut-être pas assez de maillots de la France et de flocages Benzema en stock pour les semaines à venir. Nous recommandons donc aux consommateurs d’agir rapidement au cas où ils souhaiteraient obtenir le maillot de leur joueur préféré » poursuit Victor Saulnier.

Karim Benzema a été l'un des joueurs de football français les plus titrés de la dernière décennie. Un instinct naturel de but, une technique et une intelligence de classe mondiale font de lui le genre de joueur qui peut faire la différence sur la plus grande scène. Avec une excellente forme cette saison, il sera passionnant de voir quelle qualité le français peut apporter à son équipe nationale cet été. Non seulement dans le rôle de buteur, mais aussi

en tant que créateur dans le jeu de liaison offensive avec Mbappé et les autres joueurs offensifs. Les supporters français ont toutes les raisons d'être optimistes pour la couronne européenne avec l'inclusion récente d'une autre superstar dans une équipe nationale de France, déjà stellaire.

À propos d'Unisport:

Unisport est un distributeur d’articles de football leader en Europe; chaussures de football, maillots de football et autres équipements de football). Outre la vente de matériel de football, Unisport est également une destination médiatique mondiale pour le contenu lié au football avec près de 6 millions d'abonnés sur les plateformes de réseaux sociaux. Basée à Copenhague, Unisport fournit un service haut de gamme aux joueurs de football et supporters du monde entier depuis plus de 25 ans. En plus d’avoir des magasins haut de gamme dans le centre de Paris et à Copenhague, Unisport propose des boutiques en ligne locales en France, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, et en Autriche - et sert les consommateurs de football du monde entier via Unisportstore.com