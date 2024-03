Benzema aux JO ? Daniel Riolo valide

Le célèbre consultant de RMC Sport est favorable à la convocation de Karim Benzema dans le groupe des Bleuets pour l’Euro.

Tandis que la présence de Kylian Mbappé au tournoi est toujours aussi incertaine, Karim Benzema, lui, semble aujourd’hui être un candidat sérieux à une participation aux JO avec l’équipe de France des moins de 23 ans.

Benzema a de plus en plus de soutiens

L’ancien attaquant du Real a lui-même exprimé son souhait d’être de la partie. Une initiative qui a fait beaucoup réagir. Aussi bien au sein du groupe de France ou de la fédération qu’au niveau des médias.

Le sélectionneur Thierry Henry n’a pas fermé la porte à la présence de KB9 à Paris 2024, tandis que Philippe Diallo, le patron de la FFF, a jugé cette possibilité comme intéressante en rappelant le grand joueur qu’est l’ancien lauréat du Ballon d’Or.

L'article continue ci-dessous

Alors qu’il ne joue même plus à Al-Ittihad, Benzema pourrait donc connaitre l’honneur de disputer les Olympiades. Chose que beaucoup de grands joueurs n’ont pas eue. Cette perspective enchante aussi un certain Daniel Riolo. Et pour une raison autre que sportive.

« Benzema aux JO, c’est croustillant »

« Je kifferai. C’est croustillant », s’est exclamé mercredi journaliste le célèbre de chroniqueur. « Ça serait marrant de voir Thierry Henry convoquer un joueur sans que Didier Deschamps n’ait son mot à dire. Ça me fait marrer d’y croire ». Pour rappel, l’histoire en Bleu entre Benzema et Deschamps s’était très mal terminée. Le premier a même traité le second de menteur dans une publication sur les réseaux sociaux.

Tout en s’enthousiasmant à l’idée de voir Benzema aux JO, Riolo a tout de même reconnue qu’il n’est pas certain que ce dernier soit d’un grand apport sportivement aux Bleuets. « Personne ne sait dans quel état de forme est Benzema depuis qu’il est parti de la Coupe du Monde en pleine nuit. Il joue en Arabie Saoudite et a eu plein d’embrouilles. On ne sait rien de lui ».