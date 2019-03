Benfica, Vieira : "João Felix est l'un des plus grands talents portugais après Cristiano Ronaldo"

Le président de Benfica a encensé son jeune attaquant et a indiqué que sa clause libératoire va de nouveau augmenter.

João Felix va être l'attraction du mercato estival. Véritable phénomène, l'attaquant de 19 ans a connu une ascension fulgurante ces dernières semaines sous les couleurs de , relançant totalement l'équipe dans la course au titre, et a même été appelé pour la première fois en sélection nationale. Observé par les plus grands clubs européens, l'attaquant portugais dispose d'une clause libératoire de 120 millions d'euros que certains clubs dont la seraient prêts à payer. Rui Costa, directeur sportif de Benfica, a récemment avoué qu'il serait compliqué de le retenir cet été.

Dans une interview accordée à Tuttosport, Luis Filipe Vieira, président de Benfica, a parlé de sa pépite, João Felix, qu'il considère comme l'un des plus grands talents que le ait jamais vu : "João Félix est un des plus grands talents produit par le football portugais après Cristiano Ronaldo. À ce moment précis, nous ne sommes pas intéressés à l'idée de le vendre, nous allons même augmenter sa clause libératoire. Il est clair que notre stratégie de faire confiance aux jeunes est en train de porter ses fruits, ce qui me rend heureux".

"Ruben Dias ? Notre futur capitaine"

L'article continue ci-dessous

"C'est un joueur doté d'une technique incroyable, très rapide et très intelligent. C'est une très bonne personne, il montre des grandes valeurs qui me laissent fiers", a ajouté Luis Filipe Vieira. Pour rappel, la clause libératoire de João Félix s'élève actuellement à 120 millions d'euros. S'il était amené à partir pour ce montant l'été prochain, il deviendrait le joueur portugais le plus cher de l'histoire devant Cristiano Ronaldo.

Le président de Benfica a également sorti les barbelés au moment d'évoquer l'avenir de son défenseur central, Ruben Dias : "L'intérêt de la Juventus ? Ce n'est pas le bon moment de parler de ces choses. Nous allons voir dans le futur, Ruben Dias a 21 ans et est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il va avoir une carrière brillante et je souhaite qu'il soit notre capitaine dans les prochaines années".

Benfica va être confronté, comme à son habitude, à un rude été. Les Aigles vont devoir résister aux assauts pour plusieurs de leurs joueurs, spécialement concernant João Félix, suivi par les plus grands clubs européens dont la Juventus et le entre autres, et Ruben Dias, déjà courtisé par l'Olympique Lyonnais l'été dernier.